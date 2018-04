'airBaltic' sāk lidojumus no Rīgas uz Krievijas eksklāvu Kaļiņingradu

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" uzsākusi lidojumus jaunā maršrutā no starptautiskās lidostas "Rīga" uz Hrabrovas lidostu Kaļiņingradā. Jaunajā maršrutā lidojumi notiks sešas reizes nedēļā, informē aviosabiedrības korporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede.

"Pakāpeniski uzsākam lidojumus uz jaunajiem galamērķiem mūsu vasaras lidojumu grafikā. Kaļiņingrada aizrauj ar unikālu dabu, Prūsijas un Krievijas vēsturi, kā arī ar skaistiem parkiem, upi un brīnišķīgu piekrasti. Turklāt šajā vasarā Kaļiņingrada būs viena no 2018. gada FIFA Pasaules kausa futbolā spēļu mājvietām, tādēļ jaunais savienojums caur Rīgu piedāvās ērtas lidošanas iespējas tiem, kuri plāno apmeklēt šo čempionātu," stāsta "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss.

Foto: Shutterstock

"airBaltic" no Rīgas uz Kaļiņingradu lidojumus veic sešas reizes nedēļā ar "Bombardier Q400 NextGen" lidmašīnu. Lidojuma ilgums ir 55 minūtes. Vienvirziena biļetes cena no Rīgas uz Kaļiņingradu ir, sākot no 29 eiro, ieskaitot lidostu nodevas un transakcijas maksu.

"airBaltic" pašlaik nodrošina lidojumus vairāk nekā 70 maršrutos no Rīgas, Tallinas un Viļņas. 2018. gada vasarā "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam aviosabiedrība sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.

Foto: Privātais arhīvs

Kaliņingrada ir Krievijas Federācijai piederoša neaizsalstoša Baltijas jūras osta, eksklāva Kaļiņingradas apgabala centrs. Līdz 1945. gadam tā bija Austrumprūsijas galvaspilsēta Kēnigsberga. "Ja esat izbraukājis Latviju, Lietuvu un Igauniju, tad brauciens uz Kaļiņingradu ir zināma eksotika. Ir jau labi, ja esi izlasījis par Kantu, par Kēnigsbergas Universitāti vai Tilzītes miera līgumu, kā arī nedaudz orientējies Otrā pasaules kara pēdējā gada notikumos," par pavasarīgu braucienu uz šo piekrastes pilsētu un tai tuvējiem apskates objektiem raksta Latvijas Ārstu biedrības vadītājs Pēteris Apinis. Viņa ceļojuma kolorīto stāstu vari izlasīt šeit.