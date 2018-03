'airBaltic' sāk tiešos lidojumus uz Spānijas piekrastes pilsētu Malagu

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" 28. martā sāka tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Rīgas uz Malagu. Šis maršruts piedāvā ērtas ceļošanas iespējas ceļotājiem no Baltijas uz saulaino Malagu pie Vidusjūras, kā arī pasažieriem no Spānijas uz Rīgu, informē aviosabiedrības korporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede.

"airBaltic" maršrutu tīkla pārvaldes vadošais viceprezidents Volfgangs Reiss norāda: "Šī "airBaltic" ir aizraujoša nedēļa – vakar atklājām mūsu vasaras lidojumu grafiku ar trīs jauniem galamērķiem, bet šodien vasaras sezonas maršruta kartei vēl pievienojam skaisto Malagu Andalūzijā." Foto: Shutterstock Sākot no 28. marta, "airBaltic" lidojumus no Rīgas uz Malagu veic divas reizes nedēļā ar "Bombardier CS300 lidmašīnu". Plānotais lidojuma ilgums ir četras stundas un 30 minūtes. Vienvirziena biļetes cena ir, sākot no 99 eiro, ieskaitot lidostu nodevas un transakcijas maksu. 2018. gada vasarā "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievieno deviņus jaunus galamērķus. Kopumā šajā vasarā aviokompānija piedāvās vairāk nekā 70 tiešos lidojumus no Rīgas, Tallinas un Viļņas. Papildus tam "airBaltic" vasaras sezonā palielinās arī lidojumu skaitu no Rīgas uz tādiem galamērķiem kā Odesa, Parīze, Minhene, Varšava, Maskava un Milāna. Pilns "airBaltic" piedāvāto lidojumu saraksts pieejams lidsabiedrības mājaslapā www.airbaltic.com. Foto: Shutterstock Jau ziņots, ka šopavasar maršrutā Rīga-Malaga lidojumus uzsāks arī Rīgā bāzētā zemo cenu aviosabiedrība "Primera air". Vairāk lasiet šeit. Malagas, tāpat kā visas Andalūzijas kultūra, ir bagātīgs kristīgās pasaules un arābu mākslas kokteilis. Vecpilsētā galvenais apskates objekts ir katedrāle, kas iesaukta par "La Manquita" jeb dāmu vienroci. Andalūzijas renesanses stilā celtais Malagas galvenais dievnams palicis tikai ar vienu torni, jo otrs tā arī nekad nav uzcelts naudas trūkuma dēļ. Malaga ir slavena ar saviem muzejiem – to šeit ir vairāk nekā 40. Ievērojamākais, protams, ir pasaulslavenā kubista Pablo Pikaso muzejs ar tajā ietilpstošo, dažādos daiļrades periodos radīto apmēram 150 darbu rotāto galeriju un māju, kurā mākslinieks dzimis. Mākslas cienītājiem jāapmeklē arī Karmenas Tisenas (Carmen Thyssen) muzejs, kura kolekcijā plaši pārstāvēta 19. un 20. gadsimtu spāņu glezniecība. Foto: Shutterstock Un vēl – Malagā atrodas pati mazākā baznīca pasaulē – Svētās Ungārijas Elizabetes (Santa Isabel de Hungria) kapela, kas ir vien nepilnus divus kvadrātmetrus liela. Taču laiks jau nav jāpavada tikai Malagas saules pielietajos bulvāros, ēnainajās vecpilsētas ieliņās, subtropu augiem greznotajos parkos un pludmaļu zeltainajās smiltīs – Malaga ir lielisks izejas punkts slavenāko Andalūzijas pilsētu un pludmaļu apmeklējumam. Vairāk par Andalūzijas pilsētām lasiet šeit.