'airBaltic' un 'Tez Tour Latvija' sāk čartera lidojumus uz Peloponesu un Marki

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" sadarbībā ar starptautisko tūrisma operatoru "Tez Tour Latvija" šā gada 27. maijā sāka jaunus čartera lidojumus, kas savieno Rīgu ar Peloponesu (Araksas lidostu) Grieķijā, bet 3. jūnijā sāks lidojumus jaunā maršrutā – no Rīgas uz Marki (Ankona) Itālijā.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss stāsta: "2018. gada vasaras sezona ir sākusies. "airBaltic" piedāvā ērtas ceļošanas iespējas no Rīgas uz daudzām saulainām un aizraujošām vietām. Vienlaikus mēs priecājamies stiprināt mūsu ilglaicīgo un veiksmīgo sadarbību ar "Tez Tour Latvija", uzsākot daudzveidīgākus tiešos čartera reisus no Rīgas uz dažādiem brīvdienu galamērķiem mūsu Baltijas ceļotājiem."

"Mēs ar prieku uzsākam savu desmito sezonu kopā ar "airBaltic" un piedāvājam mūsu ceļotājiem paplašinātu čartera reisu karti. Kopš 2008. gada "Tez Tour" sadarbībā ar "airBaltic" ir piedāvājis vairāk nekā 23 sezonas galamērķus. Mēs esam lepni par to, ka visi "Tez Tour" pasažieri ar komfortu ceļos pasaules modernākajās lidmašīnās "Bombardier CS300". Jaunie 2018. gada vasaras galamērķi mūsu kopējo sezonas maršrutu skaitu palielina līdz 25," stāsta "Tez Tour Latvija" direktors Konstantīns Paļgovs.

2018. gada vasaras sezonā lidsabiedrība un starptautiskais tūrisma operators turpina piedāvāt čartera reisus arī no Rīgas uz Antāliju (Turcija) – līdz pieciem lidojumiem nedēļā, Irakliju (Grieķija) – divas reizes nedēļā, kā arī vienu lidojumu nedēļā uz Burgasu (Bulgārija).

Kopumā laikā no aprīļa līdz oktobrim kompānijas plāno veikt vairāk nekā 300 čartera reisu uz populārākajiem tūrisma galamērķiem Eiropā. Visā vasaras sezonā "Tez Tour" piedāvās arī ceļojumus ar regulārajiem "airBaltic" reisiem uz Rodu (Grieķija), Katāniju (Itālija), Barselonu un Maljorku (Spānija).

"airBaltic" nodrošina lidojumus vairāk nekā 70 maršrutos no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2018. gada vasarā lidsabiedrība savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam "airBaltic" sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.

