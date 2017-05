'airBaltic' uzsāk lidojumus no Rīgas uz Aberdīnu

"airBaltic" maršrutu tīkla pārvaldes vadošais viceprezidents Volfgangs Reiss norāda: "Mēs esam priecīgi pievienot Aberdīnu mūsu plašajai maršrutu kartei. Aberdīna ir pazīstama kā "granīta pilsēta", ņemot vērā lielo ēku skaitu, kas veidotas no šī raupjā akmens, tādējādi padarot to par vienu no arhitektūras ziņā interesantākajām pilsētām Lielbritānijā un skaistu brīvdienu galamērķi."

Aberdīna tiek saukta par naftas, delfīnu, viskija un golfa citadeli Skotijā. Kāpēc tā, lasiet šeit.

Foto: AFP/Scanpix

"airBaltic" no Rīgas uz Aberdīnu lidojumus veic trīs reizes nedēļā ar "Boeing 737" lidmašīnu. Lidojums ilgst divas stundas un 35 minūtes. Vienvirziena biļetes cena ir sākot no 39 eiro, ieskaitot lidostu nodevas un transakcijas maksu. Lidojumu grafiks ir pieejams kompānijas mājaslapā www.airbaltic.com.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz 60 galamērķiem.