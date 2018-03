'airBaltic' uzsāk lidojumus no Rīgas uz Lisabonu un Gdaņsku

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" 27. martā uzsāka vasaras sezonu ar diviem jauniem maršrutiem no starptautiskās lidostas "Rīga" uz Lisabonu Portugālē un Gdaņsku Polijā. Papildus tam "airBaltic" sāks arī lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu, informē aviosabiedrības korporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede.

"airBaltic" maršrutu tīkla pārvaldes vadošais viceprezidents Volfgangs Reiss norāda: "Mēs esam priecīgi atklāt mūsu vasaras lidojumu grafiku ar trīs jauniem maršrutiem. Esam priecīgi jau tagad redzēt no mūsu pasažieriem spēcīgu pieprasījumu jaunajos maršrutos."

Sākot no 27. marta, "airBaltic" lidojumus no Rīgas un Lisabonu veic divas reizes nedēļā ar "Bombardier CS300" lidmašīnu, pasažieriem ceļā pavadot četras stundas un 35 minūtes. No Rīgas uz Gdaņsku varēs lidot trīs reizes nedēļā ar "Bombardier Q400Next Gen" lidmašīnu, un lidojuma ilgums būs aptuveni viena stunda un 20 minūtes. No Tallinas uz Londonu "airBaltic" lidos divas reizes nedēļā, pasažieriem ceļā pavadot trīs stundas. Vienvirziena biļetes cena no Rīgas uz Lisabonu ir, sākot no 89 eiro, no Rīgas uz Gdaņsku, sākot no 25 eiro, bet no Tallinas uz Londonu, sākot no 29 eiro, ieskaitot lidostu nodevas un transakcijas maksu, informē Briede.

2018. gada vasarā "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienos deviņus jaunus galamērķus. Kopumā šajā vasarā "airBaltic" piedāvās vairāk nekā 70 tiešos lidojumus no Rīgas, Tallinas un Viļņas. Tiks palielināts arī lidojumu skaits no Rīgas uz tādiem galamērķiem kā Odesa, Parīze, Minhene, Varšava, Maskava un Milāna. Pilns "airBaltic" piedāvāto lidojumu saraksts pieejams lidsabiedrības mājaslapā www.airbaltic.com.

Jau ziņots, ka vasaras sezonas lidojumus uz jauniem galamērķiem atklājusi arī zemo cenu aviosabiedrība "Ryanair" un "Wizz Air".