'airBaltic' uzsāk lidojumus no Rīgas uz tūristu iecienīto Bordo

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" svētdien, 3. jūnijā, uzsāka lidojumus jaunā maršrutā no starptautiskās lidostas "Rīga" uz Bordo lidostu Francijā. Jaunais maršruts piedāvā ērtas ceļošanas iespējas no Baltijas uz saulaino Bordo, kā arī jaunus savienojumus ceļotājiem no Francijas dienvidrietumiem uz Rīgu, kā arī tālākiem galamērķiem Skandināvijā, Baltijas valstīs un NVS.

"airBaltic" maršrutu tīkla pārvaldes vecākais viceprezidents Volfgangs Reiss norāda: "Mēs esam patiesi priecīgi pievienot mūsu vasaras maršrutu kartei trešo galamērķi Francijā. Bordo ir "airBaltic" astotais šī gada jaunais vasaras galamērķis no Rīgas. Ar savu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto pilsētas centru, aktīvo kultūras dzīvi, pasaulslavenajiem vīna dārziem un plašo kulināro baudījumu vilinājumu Bordo ir perfekta vieta brīvdienu atpūtai." Lidojums no Rīgas uz Bordo ir divas reizes nedēļā ar "Boeing 737" lidmašīnu, ceļā pavadot aptuveni trīs stundas un 30 minūtes. Vienvirziena biļetes cena uz Bordo ir no 79 eiro, ieskaitot lidostu nodevas un transakcijas maksu. "airBaltic" nodrošina lidojumus vairāk nekā 70 maršrutos no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2018. gada vasarai "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam "airBaltic" sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu. Foto: Shutterstock Bordo atrodas Francijas dienvidrietumu daļā un to mēdz dēvēt gan par vīnu galvaspilsētu, gan "dusošo skaistuli". Lai arī agrāk varbūt Bordo varēja šķist iemigusi, tagad tā ir neparasti atvērta un jauneklīga pilsēta, kurā dzīvība kūsāt kūsā. Un kā nu ne – tā ir neprātīgi pievilcīga tūristiem, jo tās arhitektūra, daba un kulinārā garšu buķete ir pat ļoti baudāma. Ne velti Bordo reiz iemantojusi gan labākā Eiropas galamērķa titulu, gan arī nodēvēta par aktuālāko galamērķi pasaulē pilsētu kategorijā. Bet ko tad aplūkot šajā pilsētā un tās apkārtnē? Iespējams, šis ceļvedis tevi iedvesmos.