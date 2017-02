'airBaltic' uzsāks lidojumus no Rīgas uz Abū Dabī

"airBaltic" no Rīgas uz Abū Dabī lidos četras reizes nedēļā ar lidmašīnu "Bombardier CS300". Šajā maršrutā lidsabiedrības partneris būs "Etihad Airways". Jāpiebilst, ka abas aviosabiedrības šajā pašā maršrutā jau sadarbojās pirms vairākiem gadiem – 2013. gadā tika atklāti lidojumi no Rīgas uz Abū Dabī ar lidmašīnu "Airbus A319", kas vēlāk tika pārtraukti.

Latvijas pilsoņiem atļauts bez vīzas kā tūristiem ieceļot AAE līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu laika posmā.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Mēs esam priecīgi atklāt lidojumus no Latvijas uz AAE ar mūsu jauno "Bombardier CS300" lidmašīnu, kas spēj nolidot garākas distances un sasniegt lidostas, kuras mēs ar savu līdzšinējo floti nevarējām apkalpot. Mūsu sadarbība ar "Etihad Airways" nodrošinās ērtus savienojumus pasažieriem, kas ceļo no Baltijas lidostām uz Abū Dabī un citiem nozīmīgiem galamērķiem Austrālijā, Āzijā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos, kā arī sniegs jaunas ceļošanas iespējas ceļotājiem no Abū Dabī, kuri dodas uz Eiropas un Skandināvijas lidostām. Abū Dabī ir stratēģisks aviācijas centrs Tuvajos Austrumos, un tādi slaveni tūrisma objekti kā "Formula 1" un "Ferrari World" piesaistīs daudzus ceļotājus no Baltijas valstīm un Skandināvijas."

Foto: AFP/Scanpix

"Etihad Airways" izpilddirektors Pēters Baumgartners uzsver: "Pateicoties sadarbībai ar "airBaltic", mēs piedāvājam labākas ceļojumu iespējas uz un no Latvijas un tās reģiona. Tas atspoguļo "Etihad Airways" apņemšanos sniegt ceļotājiem lielāku izvēli un plašināt lidojumu tīklu sadarbībā ar mūsu partneriem visā pasaulē."

Lidojums ilgs sešas stundas un 15 minūtes. Vienvirziena biļetes cena ir no 129 eiro, ieskaitot lidostas nodevas un transakcijas maksu. Lidojumu grafiks ir pieejams kompānijas mājas lapā www.airbaltic.com.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz 60 galamērķiem. Papildus tam lidsabiedrība piedāvā jaunus tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.