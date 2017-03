Latvijas lidsabiedrība " airBaltic " šajā nedēļas nogalē pāries uz vasaras lidojumu grafiku un sāks piedāvāt vairākus galamērķus, kas savienos Baltijas reģionu ar 12 jauniem galamērķiem – desmit no Rīgas un divus no Viļņas, informē aviokompānijas korporatīvo komunikāciju viceprezidents Jānis Vanags.

Šajā vasaras sezonā, kas sāksies 26. martā, "airBaltic" savai maršrutu kartei no Rīgas pievienojusi Ženēvu (Šveicē), Aberdīnu (Lielbritānijā), Stavangeru (Norvēģijā), Gēteborgu (Zviedrijā), Tamperi (Somijā), Katāniju (Itālijā), Madridi (Spānijā), Odesu (Ukrainā), Kazaņu (Krievijā) un Liepāju (Latvijā), kā arī divus jaunus maršrutus no Viļņas uz Parīzi (Francijā) un Minheni (Vācijā). Detalizēts "airBaltic" piedāvāto lidojumu saraksts pieejams uzņēmuma mājaslapā.

26. martā tiks sākti lidojumi no Viļņas uz Parīzi un no Rīgas uz Odesu un Tamperi, 27. martā – no Viļņas uz Minheni, bet 26. aprīlī – no Rīgas uz Kazaņu. 2. maijā notiks pirmie lidojumi no Rīgas uz Stavangeru un Aberdīnu, bet valsts svētkos – 4. maijā – uz Ženēvu. 11. maijā "airBaltic" sāks lidot uz Katāniju, bet 16. maijā – uz Liepāju. 26. maijā tiks atklāts lidojumu maršruts uz Madridi, bet 1. jūnijā uz Gēteborgu. Jau ziņots, ka 29. oktobrī tiks uzsākti lidojumi uz Abū Dabī Apvienotajos Arābu Emirātos.

Arī citas aviosabiedrības jau paziņojušas par jauniem galamērķiem lidojumiem no Rīgas. Vairāk par jaunajiem galamērķiem un to, ko tajos apskatīt lasiet šeit.

"airBaltic" pašlaik nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz 60 galamērķiem, kā arī tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.