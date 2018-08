'Airbnb' nosauc 10 iekārojamākās naktsmītnes pasaulē

Tie, kuri lūkojas pēc brīnišķīgas atpūtas kādā unikālā naktsmītnē, pavisam noteikti atplauks plašā smaidā, jo lai atvieglotu sarežģītos apmešanās mītņu meklējumus, "Airbnb" nosaucis 10 iekārojamākās vietas.

No apslēptiem dārgumiem lietusmežos līdz gadsimtiem senām mītnēm, kas izveidotas klintīs. No Marokas pilīm līdz nelielām mājiņām rīsu laukā Bali. No izdevīgiem piedāvājumiem līdz augstas klases servisam – tieši tik dažādas ir vietas, kas šajā vietnē visbiežāk uzmeklētas un atzītas par visiekārojamākajām.

Kamēr kādas mājiņas piesaistīja ļaudis ar savu pastkartes cienīgo atrašanās vietu, citas piesaistīja ar savu vienkāršumu un praktiskumu, piemēram, apsolīto atpūtu no visas pasaules un bezvada interneta trūkumu.

Lai arī cik pārsteidzoši tas nebūtu, pirmo vietu iekārojamāko naktsmītņu topā neieņēma kāda liela villa piekrastē, bet gan akmens mājiņa Itālijā, kas slavena ar savu septiņu konusu jumtu.

Tops izveidots uzņēmuma 10 gadadienā, un tas veidojies, lietotājiem pievienojot konkrēto naktsmītni savam favorītu pulciņam ("Wish list"), vēsta "Caters News".