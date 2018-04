Aktīvas maija brīvdienas Gulbenes novadā

No 1. maija Gulbenes elektrovilcieniņš uzsāk savu piekto sezonu, un pilsētas viesus vedīs ekskursijā pa Gulbeni. Vilcieniņa vadītājs-gids pastāstīs par pilsētas veidošanos, tās nozīmīgākajiem apskates objektiem un attīstību līdz mūsdienām, informē Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojums centrs". Lieliska iespēja nepilnu stundu garā izbraucienā iepazīt abus vēsturiskos pilsētas centrus. Ar elektrovilcieniņa kursēšanas laikiem un biļešu cenām var iepazīties šeit.

1. maijā motorparkā "Dimanti", Stāmerienas pagastā, notiks motokrosa sacensības "Dimantu kauss". Sacensības notiks astoņās klasēs, kas pulcēs dalībniekus no visas Latvijas. Motortrase ir atzīta par vienu no pārredzamākajām Latvijā, līdz ar to skatītāji varēs baudīt neaizmirstamas sacensības, kā ari mototriāla paraugdemonstrējumus. Sākums pulksten 11.30. Ieeja pasākumā maksā 5 eiro, pensionāriem un invalīdiem – 3 eiro, bērniem līdz metra garumam – ieeja bez maksas.

5. maijā atpūtas kompleksā "Dīķsalas", Stradu pagastā, notiks "CanAm Trophy Latvia" kausa pirmais posms. Tas būs pasākums, kuru pavadīt ģimenei ar bērniem, jo izklaides būs gan lieliem, gan maziem. Visas dienas garumā būs pieejami sporta laukumi, bērnu laukums un piepūšanās atrakcijas, kā arī notiks vakara balle. Pasākuma sākums no pulksten 10. Ieejas maksa – 5 eiro.

5. maijā Rankā notiks 23. tradicionālais skrējiens "Rankas apļi", kurā sportistiem būs iespēja startēt divās disciplīnās – 3 kilometru vai 6 kilometru distancē. Reģistrācija pasākuma dienā no pulksten 9. Aktivitātes gan lieliem, gan maziem un pārsteigumu balvas no vietējiem mājražotājiem, kā arī varēs degustēt zupu, kas gatavota pēc Rankas muižkunga receptes.

5. maijā Lizuma pagasts aicina "Ar ciskudrilli braukt pretī Lizuma vasarai", kur jaukā kompānijā varēsiet pieveikt 21,7 kilometrus garo distanci. Drošībai visi aicināti lietot ķiveres un piedalīties velobraucienā, kurā būs arī gardi pārsteigumi.

Savukārt 6. maijā disku golfa parkā "Stari" notiks sezonas atklāšanas pasākums "Staru Kauss Disku golfā". Organizatori ir padomājuši par interesantiem pārsteigumiem, un dāvanas būs katram dalībniekam. Disku golfa spēlēšana notiks piecās grupās. Skatītājiem pasākums ir bez maksas, bet dalībniekiem PRO un amatieru grupā – 15 eiro, iesācējiem un skolēniem – 5 eiro.

Informāciju par šiem un citam atpūtas, apskates un nakšņošanas vietām Gulbenes novadā meklējier www.visitgulbene.lv, kā arī publiski pieejamā interneta punktā, kas atrodas pie Gulbenes domes ēkas, Ābeļu ielā 2, Gulbenē.

Pasākumi Gulbenes novadā tiks fotografēti un bildes var tikt izmantotas publicitātes vajadzībām.