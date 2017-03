Ar vilcienu gandrīz guļamistabā – Ķīnas miljonu pilsētā dzelzceļš izbūvēts cauri dzīvojamajai mājai

Šajā Dienvidaustrumķīnas pilsētā vilciens brauc cauri 19 stāvus augstai dzīvokļu mājai. Turklāt šis inženiertehniskais risinājums nav plānots, kad ēka celta.

Čuncjinā ir vairāk nekā septiņi miljoni iedzīvotāju un tā aizņem 80289 kvadrātkilometru lielu platību, kas nozīmē, ka pilsētplānotājiem bijis jābūt ļoti radošiem, lai tik daudz cilvēkiem būtu ērti dzīvot tik nelielā teritorijā, raksta "The Daily Mail".

Foto: Vida Press

Tā nu brīdī, kad nolemts būvēt arī jaunu vilciena līniju, inženieri saskārušies ar nopietnu problēmu, jo jaukt nost augstās dzīvojamās mājas nedrīkstēja. Tāpat nav bijis vietas, kur būvēt vilciena staciju. Izlemts, ka vilciens brauks cauri jau esošajām ēkām, krietnu gabalu virs zemes, bet māju sestais līdz astotais stāvs tiks pārvērsts par staciju.

Mājas iedzīvotājiem tagad ir pašiem sava dzelzceļa stacija – Lizibas stacija. Tunelis, kur vilciens brauc cauri ēkai, ir izklāts ar īpašu skaņas izolāciju, un pat cilvēkiem, kas dzīvo pavisam tuvu tam, netraucē. Kā redzēsiet "Amazing World" veidotajā video, tā skaņa tiek salīdzināta ar trauku mazgājamās mašīnas radīto troksni, un traucējums vilciena braukšanas laikā ir minimāls.

"Mūsu pilsētā ir cieša apbūve, un tas jauna būvlaukuma vietas atrašanu padara par lielu izaicinājumu. Tas attiecas arī uz dzelzceļa un ielu būvniecību," pilsētas transporta departamenta pārstāvis stāstījis "The Daily Mail".

Foto: Shutterstock

Čuncjinas pilsēta ir viena no četrām Ķīnas pilsētām, kura veido atsevišķu, provincēs neietilpstošu municipalitāti. Tā atrodas pie Dzjalinas upes ietekas Jandzi. Vēsturiski šī ir liela upes osta, kas pēc Otrā pasaules kara, kad pilsēta tika smagi bombardēta, kļuvusi par vienu no lielākajiem Ķīnas militārās rūpniecības centriem. Tā atrodas kalnos, un pilsētas apkaime bagāta ar derīgajiem izrakteņiem. Ap Čuncjinu ir lielākās dabasgāzes un stroncija atradnes Ķīnā. Šeit atrodas arī lielākā alumīnija rūpnīca valstī.

Foto: Shutterstock

Lai arī Čuncjina ir ļoti apdzīvota, to mēdz dēvēt par Kalnu pilsētu, jo to ieskauj gleznainas klintis, ko klāj biezi meži. Šeit it labi sadzīvo vēsturiskās tradīcijas, daba un ļoti moderna pilsētas attīstība.