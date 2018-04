Atvērtās dienas laukos – idejas, kur ģimeniski nosvinēt valsts svētkus un iepazīt uzņēmīgus saimniekus

Ne tikai pilsētas, bet arī lauki mainās, un Latvijas lauki pēdējos gados kļuvuši vēl interesantāki ceļotājiem, īpaši ģimenēm, kas vēlas atpūsties tīrā un sakoptā vidē, turklāt parādīt bērniem, kā top gardumi, ko ik dienu ceļam galdā. Nu jau vairākus gadus lielisks iemesls izrauties no pilsētas burzmas un apskatīt ko interesantu ir lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" rīkotā akcija "Atvērtās dienas laukos", kurā otro gadu iesaistās arī Lietuvas saimniecības.

Šoreiz gan katrā no kaimiņvalstīm pasākums notiks citā laikā, lai interesenti varētu apmeklēt pēc iespējas vairāk saimniecību, stāsta pasākuma koordinatore Anna Palelione. Latvijā lauku saimniecības savas durvis vērs tieši uz valsts svētkiem – 4. un 5. maijā, savukārt uz Lietuvas laukiem vēl viens iemesls aizbraukt būs Māmiņdienas nedēļas nogalē no 11. līdz 13. maijam, jo tad tur interesantus pasākumus piedāvās 76 saimniecības. Jau tradicionāli Latvijā šādu saimniecību ir gandrīz divas reizes vairāk – 130. Saimniecībās varēs gan apskatīt dzīvnieciņus, gan nogaršot dažādus labumus, gan iegādāties arī kādus stādus saviem dārziņiem, gan piedalīties interesantos pasākumos.

Lūk, "Lauku ceļotāja" izveidota interaktīva karte, kur vari atrast tevi interesējošās saimniecības un apskates objektus, kas iesaistījušies akcijā. Papīra formātā kartes pieejamas gan "Lauku ceļotāja" birojā Kalnciema ielā, gan degvielas uzpildes stacijās "Cirkle K", gan saimniecībās un tūrisma informācijas centros. Jāpiebilst gan, ka tie pārsvarā ir mazi ģimenes uzņēmumi, kas aicina ciemos, tāpēc pirms braukšanas vēlams piezvanīt un pabrīdināt par ierašanos, lai nesanāk, ka priekšā jau ir vesels autobuss citu viesu, saka Palelione.

Tiem, kas vēl nav izlēmuši, vai braukt uz kādu lauku saimniecību, neliels ieskats un iespēja "nodegustēt" laukus 28. aprīlī ir arī Rīgā – Kalnciema ielas tirdziņa tēma šajā sestdienā ir tieši "Atvērtās dienas laukos". Tur varēsi sastapt Ivetu Celkarti no zvejnieku sētas "Dieniņas", pagaršot Tēviņu mājas vīnu, Skrīveru mājas saldējumu, tāpat būs arī "7 Balles", Daira Jātniece no zemnieku saimniecības "Vaidelotes", "Konfelāde", "Ķeipenes piparkūkas", IK "55 mārītes", Igates pils un "Dzirnavu krodziņš", Zane Vaivode no "Roja Hotel" un Iveta no šūšanas salona "Iveta".