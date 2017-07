Aviobiļešu cenas – kā atrast labākos un izdevīgākos piedāvājumus

Daudziem cilvēkiem ceļošana ir hobijs, citiem – dzīvesveids, taču jebkurā gadījumā katrs ceļot gribētājs cenšas atrast visizdevīgākās aviobiļetes savam piedzīvojumam. Mobilo sakaru operatora "Bite" eksperti atklāj, kad un kā pirkt lidmašīnas biļetes, lai pašam un arī maciņam būtu prieks.

Izrādās, visbiežāk par aviobiļetēm sanāk pārmaksāt tad, ja tās rezervē daudz par agru vai pēdējā brīdī. Bet optimālais laiks biļešu rezervēšanai ir 50 līdz 100 vai vidēji 57 dienas pirms plānotā ceļojuma, jo tad ir pieejami cenas ziņā izdevīgākie piedāvājumi, liecina starptautiskās tūrisma kompānijas "Expedia" veiktā pētījuma dati. Kā nepalaist garām izdevīgāko piedāvājumu?

"Bite" tehnoloģiju eksperti iesaka izmantot bezmaksas mobilās aplikācijas (paredzētas gan "iOS", gan arī "Android" ierīcēm), kas automātiski meklē un salīdzina izdevīgākos aviobiļešu piedāvājumus, kā arī ļauj ērti rezervēt biļetes izvēlētajiem lidojumiem bez starpnieku iesaistes, t.i., konkrētās aviosabiedrības interneta mājas lapā. Lietotājam tikai jānorāda, no kurienes un uz kurieni plānots lidojums, kā arī vēlamais izlidošanas un atgriešanās laiks.

Foto: Shutterstock

"Zinātāji lēš, ka ar mobilo aplikāciju starpniecību aviobiļetes var iegādāties līdz pat 90% lētāk. Turklāt ceļojumu vietnes "Kiwi" pērn veiktā pētījuma dati leicina, ka vislētākos starptautiskos lidojumus nodrošina Indijas aviosabiedrības – 100 kilometrus garš lidojums izmaksā vidēji 2,79 eiro. Latvija šajā lētāko lidojumu topā ierindojusies 35. vietā – 100 kilometrus garš lidojums izmaksā vidēji 12 eiro," norāda "Bite" sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Karīna Javtušenko.

Viena no pasaulē populārākajām bezmaksas mobilajām aplikācijām, kas guvusi atzinību arī britu laikraksta "The Telegraph" žurnālistu vērtējumā, ir "Skyscanner", kas pieejama 30 pasaules valodās un kuru ik mēnesi izmanto vairāk nekā 60 miljoni lietotāju. Tā palīdz atrast, salīdzināt un rezervēt ne vien lētākos lidojumus no vairāk nekā 1 200 aviosabiedrību piedāvājuma nedēļas, mēneša un pat gada griezumā, bet arī izdevīgākos viesnīcu, hosteļu un īres apartamentu, kā arī īres auto piedāvājumus jebkurā vietā pasaulē.

Tiek nodrošināta iespēja saņemt arī īpašus paziņojumus, kad kāda no aviosabiedrībām lietotāja izvēlētajā maršrutā samazina aviobiļešu cenas.

Foto: Shutterstock

"Kiwi" – pārskatāma un ērti lietojama mobilā aplikācija, kas nodrošina lētāko aviobiļešu meklēšanu vairāk nekā 700 pasaules aviosabiedrību piedāvājumos un, līdzīgi kā "Skyscanner", sūta paziņojumus par aviobiļešu cenu samazinājumiem izvēlētajā lidojuma maršrutā.

Atšķirībā no citiem līdzīgiem risinājumiem, šī lietotne, veidojot kombinēto lidojumu maršrutus, ņem vērā visus konkrētajā brīdī pieejamos avioreisus – arī no tādām aviosabiedrībām, kuras savā starpā nesadarbojas, kas ļauj iegūt patiesi izdevīgus cenu piedāvājumus. Tāpat tiek nodrošināts informatīvais atbalsts – lietotājs saņem brīdinājumus, ja lidmašīna kavējas, lidojums tiks atcelts vai pārcelts, kā arī viņam nepieciešamības gadījumā tiek piemeklēti alternatīvi lidojumu maršruti.

Mobilā aplikācija "Momondo" piedāvā plašu informāciju ne vien par lētākajiem, bet arī tuvākajiem lidojumiem. Izdevīgākos aviobiļešu piedāvājumus var atlasīt pēc dažādiem kritērijiem – biļetes tips, aviosabiedrība, izlidošanas vai ielidošanas laiks u.c. Taču īpašu atzinību lietotāju vidū iemantojis interaktīvais kalendārs, kurā tiek atspoguļotas vidējās aviobiļešu cenas – uzklikšķinot uz izvēlētā datuma, lietotājs var ērti apskatīt visus konkrētās dienas piedāvājumus, sākot ar lētāko, un izvēlēties to, kurš viņu uzrunā visvairāk.

Tāpat "Momondo" nodrošina viesnīcu meklēšanas iespējas, turklāt naktsmītni var atlasīt pēc vairākiem kritērijiem – lētākais piedāvājums, tuvākā vai populārākā viesnīca, labākās atsauksmes u.tml.