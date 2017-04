"Reiss ir atcelts!" – Ja iesākāt lasīt šo rakstu, tad kādreiz jau esat saskārušies ar šo problēmu, vai arī tagad plānojat savu ceļojumu un vēlaties pasargāt sevi no šīs, šodien ļoti aktuālās, situācijas. Pēdējā laikā Eiropas lidostās strauji pieaug streiku skaits. Streikos iesaistās gan piloti, gan stjuartes, kā arī lidostu darbinieki un apkalpošanas personāls. Vārdu sakot, streiko visi, kas daudz vai maz ir saistīti ar veiksmīgu lidostu funkcionēšanu un lidojumu regulēšanu ikdienā.

Gads sācies ar streikiem

Balstoties uz ilggadējo pieredzi, var droši apgalvot, ka streikiem ir raksturīgs domino efekts, vienas aviokompānijas darbinieki iesāk streiku, citu aviokompāniju darbinieki turpina, saka Valdis Stupiņš, "Ceļotlēti.lv" mārketinga nodaļas vadītājs. "Streiko aviokompānijas "Lufthansa" darbinieki, gaidiet, drīzumā streikos arī citas aviokompānijas. Piemēram, šogad, nepaspēja gads sākties, kā streiku vilnis jau ir skāris tūkstošiem pasažieru!"

Martā vien šogad streikoja gan aviokompānijas "British Airways" darbinieki un aviokompānijas "Finnair" darbinieki, gan Francijas lidostu darbinieki un pat divreiz Itālijas lidostu darbinieki, kā arī lielas problēmas sagādāja Berlīnes lidostu darbinieku streiks.

Atsaucoties uz "Statista.de" pērnā gada 25. novembra datiem, iepriekšējo gadu aina rāda, ka streiku situācija ir stabila – streiki bija un būs. Un to dēļ ik mēnesi tiek atcelti no vairākiem simtiem līdz pat tūkstošiem reisu. Un tādēļ cieš milzīgs skaits ceļotāju.

Ko darīt, ja ilgi gaidīts ceļojums ir klāt, somas ir sakravātas, bet pēkšņi tiek saņemta nepatīkama informācija – streiks. "Ceļotlēti.lv" apkopojis padomus, kas var noderēt šādā situācijā.

Aviopasažieru tiesības ir aizsargātas

Pirmais, kas ir jāatceras, saskaroties ar streiku un atceltiem reisiem, ka pasažieru tiesības ir aizsargātas ar likumu. 2004. gadā Eiropas Parlaments un Padome izdeva Regulu Nr. 261/2004, kas paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar lidojumu atcelšanu, kā arī iekāpšanas atteikumu un ilgstošu kavēšanos. Regulā ir noteikts, ka, ja reiss ir atcelts, gaisa pārvadātājam ir pienākums:

1. Nodrošināt pasažieriem iespēju izvēlēties biļetes cenas atmaksāšanu septiņu dienu laikā (attiecīgajā gadījumā arī bezmaksas reisu atpakaļ uz izlidošanas vietu) vai citu iespēju nokļūt galamērķi. Par iespējām iegūt kompensāciju lasiet šeit.

2. Nodrošināt ēdināšanu un atspirdzinājumus samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku, nepieciešamības gadījumā izmitināšanu viesnīcā (arī transportu līdz viesnīcai), sakaru līdzekļu bezmaksas pieejamību – divi telefona zvani, divu faksa ziņu vai arī divu elektronisko vēstuļu nosūtīšanu.

3. Gaisa pārvadātāja pienākums, sniedzot iepriekš minēto atbalstu, ir pievērst īpašu uzmanību personām ar ierobežotām pārvietošanās iespējām, to pavadītāju vajadzībām, kā arī bērnu vajadzībām, kas ceļo bez pavadības.

Kā uzzināt par streiku?

Streiks ir labi pārdomāts un organizēts pasākums, par kuru streikojošajām personām laikus ir jāpaziņo priekšniecībai, konkrēti norādot šī pasākuma datumu un laiku, kā arī ilgumu. Līdz ar to, gan aviokompāniju, gan lidostu personāla pienākums ir brīdināt ceļotājus savlaicīgi. Bieži vien visiem pasažieriem tiek izsūtītas īsziņas vai e-pasta vēstules ar informāciju par to, ka reiss ir atcelts. Ja tiek plānots konkrētas aviokompānijas darbinieku streiks, tad informācija par to parādās aviokompānijas mājaslapā, savukārt, ja streiko lidostas personāls, informāciju var meklēt konkrētas lidostas mājaslapā.

Svarīgi, dažu dienu laikā pirms plānotā lidojuma biežāk pārbaudīt savu e-pastu, vismaz dažas reizes dienā, jo bieži vien aviokompānijas sūta informāciju par atceltiem reisiem uz vakara pusi pirms plānota streika. Ceļojuma aģentu darba pieredze rāda, ka pasažieri, uzzinot par streiku, iekrīt panikā un nezina, kur vērsties pēc palīdzības. Šajā situācijā galvenais ir reaģēt ātri un netērēt laiku, jo pārcelt lidojumu nepieciešams pēc iespējas ātrāk, kamēr vēl ir brīvas vietas lidmašīnā uz tuvāko reisu vai datumu. Protams, aģentam ir vairāk pieredzes, kā rīkoties šajā situācijā. Galvenais vienmēr atcerēties, pērkot aviobiļetes, noslēdzat līgumu ar aviokompāniju, kur esat pircējs, savukārt aviokompānija pakalpojuma sniedzējs, kam jānodrošina solītais pakalpojums.

Kā rīkoties, kad saņēmi informāciju par streiku?

Lielākoties, nosūtot pasažieriem informāciju par streiku un atcelto reisu, informētājs noklusē, kā jārīkojas šādās situācijās. Kā liecina statistikas dati, vienmēr ir pasažieru skaits, kas negrib lieku reizi mocīties un meklēt variantus, bet vienkārši nopērk jaunu aviobiļeti. "Nekad tā nedariet – jūs jau nopirkāt pakalpojumu, tādēļ jums ir tiesības to saņemt," uzsver Stupiņš.

Pirmais, kas jādara, esot jāmēģina sazināties ar aviokompānijas konsultantiem. "Parasti vienmēr, streiku periodā, klientu līnija būs aizņemta, un sazvanīt aviokompāniju praktiski nav iespējams tik ātri, cik gribētos. Savukārt tūrisma aģentūrām ir piekļuve pie sistēmām, kā arī speciāli aģentiem domātas līnijas saziņai ar aviokompāniju, pateicoties kam, problēmas risināšana notiek ātrāk," saka Stupiņš.

Ideāli, ja izdevies sazināties ar aviokompāniju, bet ja ne, tad meklējiet tuvāko aviokompānijas pārstāvniecību – lielākoties visu aviokompāniju pārstāvniecības atrodas lidostas tuvumā vai arī pilsētā, kur atrodas lidosta.

Ja pārstāvniecības nav, dodieties uz lidostu un mēģiniet sazināties ar darbiniekiem pie informācijas galda. Diemžēl nāksies izturēt garas rindas, bet galvenais ir saņemt to, kas jums pienākas (šis punkts, protams, nederēs, ja streiko lidostas darbinieki).

Kad ir sanācis sazināties ar aviokompānijas konsultantiem, jums ir tiesības pieprasīt vai nu pilnīgu naudas atgriešanu par neizmantoto aviobiļeti, vai arī aviobiļetes maiņu uz nākamo reisu, vai arī datuma maiņu. Ir iespējams arī pieprasīt alternatīvā transporta nodrošināšanu līdz jūsu galamērķim. Diemžēl kompensāciju par morālo kaitējumu ir praktiski neiespējami saņemt, jo streiks tiek piesaistīts pie force majeure, jeb ārkārtējiem nenovēršamiem apstākļiem, kuru dēļ nav iespējams pildīt līgumsaistības (līdzīgi kā slikti laika apstākļi, lidmašīnas bojājumi utt.).

Ārkārtas situācijas gadījumos aviokompānijām ir tiesības nemaksāt tā saukto morālo kompensāciju.