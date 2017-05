No Alojas līdz Aknīstei , no Viļakas līdz Rucavai – tik plaši šogad Latviju pārskanēs zvanu skaņas dievnamu torņos kultūras notikumā Baznīcu nakts . Šogad dalību pieteikušas 180 baznīcas visā Latvijā. Baznīcu nakts norisināsies piektdienas, 2. jūnija, vakarā laikā no pulksten 18. Visi dievnami, kas plāno piedalīties un vērt durvis apmeklētājiem, atrodami interaktīvajā kartē.