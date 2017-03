Berlīnes lidostu darbinieku streika dēļ arī latviešu ceļotājiem sarežģījumi

Piektdien, 10. martā, abu lielo Berlīnes lidostu darbinieki streiko, tādēļ atcelti desmitiem reisu uz un no Vācijas galvaspilsētas, tostarp arī nacionālās aviokompānijas " airBaltic " reisi uz un no "Tegel" lidostas un zemo cenu aviokompānijas " Ryanair " lidojumi uz un no Šonefeldas lidostu. Tāpat piektdien streiko darbinieki Helsinku lidostā, un arī uz turieni atcelti vairāki reisi. Pasažieriem ir tiesības prasīt aviokompānijām nodrošināt nokļūšanu galamērķī citā veidā.