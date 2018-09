Bezmaksas ekskursijās varēs iepazīt Firksu-Pedvāles muižas likteņa pavērsienus

2018. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs sestdien, 15. septembrī pulksten 10, 12, 14 un 16 grupām no 10 līdz 15 cilvēkiem piedāvā bezmaksas ekskursiju "Firksu-Pedvāles muiža – Pāreja", pastāstīja Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs pārstāve Laura Miglone.

2018. gads ir nozīmīgs Eiropas, Latvijas un Pedvāles kontekstā. Eiropā tas tiek atzīmēts kā Eiropas kultūras mantojuma gads ar devīzi "Kopīgs mantojums: Kur pagātne sastop nākotni" (Our Heritage: Where the Past Meets the Future"), Latvija atzīmē valsts simtgadi, savukārt Pedvālē ir uzsākta Firksu-Pedvāles muižas kungu mājas atjaunošana ERAF projekta "Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti" īstenošanas gaitā ar mērķi izveidot Starptautisku mākslinieku rezidenci.

Šo notikumu kontekstā Pedvālē tapusi izstāde un izdots informatīvais buklets ar nosaukumu "Pāreja", ko plašāk iepazīt īpašās gida ekskursijās varēs 15. septembrī. Ekskursijas dalībniekiem būs iespēja iepazīt Firksu-Pedvāles muižas vēsturi vizuālajos materiālos, kā arī pašu pārbūves procesu šā brīža stadijā.

Interesentiem lūgums pieteikties iepriekš e-pastā pedvale@pedvale.lv vai telefoniski pie Ojāra Feldberga (tālrunis 29133374).

