Prakse rāda, ka pēdējā laikā Latvijas iedzīvotāji izmanto iespēju apvienot darba komandējumus jeb darījuma braucienus ar atpūtu. Tā savam biznesa braucienam pievienojot arī pāris dienu atpūtu. Šis tūrisma veids pazīstams kā "bleisure" (business and leisure – bizness un atpūta, angļu val.).

Tūrisma aģentūras "Latvia Tours" novērojumi liecina, ka, pieaugot darījuma braucieniem, palielinās cilvēku vēlme apvienot darbu ar izklaides un kultūras pakalpojumu izmantošanu brīvajā laikā. Arī Ekonomikas ministrija jaunu un potenciālu tirgu piesaistē 2017. gadā kā vienu no prioritātēm noteikusi "bleisure" piedāvājuma attīstīšanu.

"Ja uzņēmuma politika pieļauj "bleisure", tad tiek pagarināts darījuma brauciens, lai pavadītu laiku galamērķī, piemēram, kopā ar savu ģimeni. Vairums uzņēmumu atbalsta šādu iespēju, to mēs arī piedāvājam saviem korporatīvajiem klientiem. Itin bieži šīs dienas netiek atņemtas no kopējā atvaļinājuma dienu skaita. Šāds motivēšanas veids populārs ir ārvalstīs, taču arvien vairāk to izmanto arī Latvijas uzņēmumi," uzsver ceļojumu aģentūras "Latvia Tours" korporatīvo risinājumu speciālists Jānis Kolomenskis.

Ierastā prakse ir tāda, ka uzņēmumi apmaksā biļešu un viesnīcas izmaksas, bet pārējo sedz pats darbinieks. Pēdējā laika tendences pasaulē rāda, ka arvien pieaug pieprasījums pēc autentiskas pieredzes un vietējās kultūras baudīšanas, tāpēc nepieciešams sagatavot kompleksāku piedāvājumu. Kā atzīst Kolomenskis, šis ir arī pozitīvs izaicinājums speciālistiem, jo klienti vēlas pilnībā izmantot brīvās dienas, līdz ar to svarīga ir precīza aktivitāšu norises plānošana.

Arī Latvijā ārvalstu uzņēmēji izmanto iespēju paviesoties ilgāk. Piemēram, ziemas periodā vieni no populārākajiem izklaides veidiem ir zemledus makšķerēšana, braukšana haskiju suņu pajūgos u.c. Savukārt Sigulda izceļas ar bobsleja trasi un nobraucieniem ar vučko vai nedaudz ekstrēmākajām bobsleja kamanām.