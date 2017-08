Brīvdienas uz ūdens – Vaidavā norisināsies SUP festivāls

Vasaras mēnešu nedēļas nogales nereti tiek pavadīts pie ūdens – peldoties, sauļojoties, kā arī vienkārši nodarbojoties ar dažādām sportiskām aktivitātēm. Ja tev ir luste brīvdienām pie un uz ūdens, ieraksti plānotājā, ka 5. un 6. augustā Vaidavā notiks SUP festivāls, "Delfi" vēsta pasākuma rīkotāji.

SUP aktivitātes kļūst arvien populārākas visā Latvijā, un festivāla ietvaros sevi pierādīt būs iespēja gan pieredzējušiem airētājiem, gan pirmo reizi kāpt uz SUP dēļa iesācējiem.

Festivāla apmeklētājus divu dienu garumā gaidīs pieredzējuši un entuziastiski SUP instruktori, kas palīdzēs un apmācīs, ja uz dēļa tiks kāpts pirmo reizi. Būs individuālas SUP airēšanas sacensības un sacensības komandām, kā arī notiks saulrieta brauciens Vaidavas ezerā un rīta vingrošana uz SUP dēļiem, ko vadīs pieredzējis SUP-FIT treneris Kaspars Zlidnis.

Savus spēkus varēs pārbaudīt šķēršļu trasītē uz ūdens un "OneWheel" izaicinājumā uz zemes. Festivāla dalībniekiem būs iespēja izmēģināt disku golfu un citas brīvdabas aktivitātes, kas būs piemērotas gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Sestdien vakarā pasākuma dalībniekus gaida muzikāls piedzīvojums – grupa "Gain Fast" sniegs akustisku koncertu, spēlējot uz SUP dēļiem.

SUP ir pilnveidoti sērfa dēļi, kuriem komplektācijā ir speciāls airis. Dēļi ir gana stabili, lai ar tiem dotos sērfot jūras viļņos vai iepazītu Latvijas iekšējos ūdeņus – upes un ezerus. Ja viļņi Latvijas jūras piekrastē reti ir piemēroti kārtīgai sērfošanai, tad upes un ezeri ir "supojami" vismaz piecus mēnešus gadā. SUP dēļu universālā konstrukcija tos padara ļoti plaši izmantojamus, un līdz ar to – piemērotus dažādajiem Latvijas ūdeņiem. SUP dēļu popularitāte aug ne vien Latvijā, bet Eiropā un visā pasaulē. Pēdējos gados tas ir bijis visstraujāk augošais ūdens sporta veids Eiropā – ik gadu cilvēku skaits, kuri ar to nodarbojas, palielinājies par vidēji 20 procentiem.

Iespēja pieteikties SUP sacensībām un plašāka informācija par festivālu atrodama interneta vietnē www.supfests.lv.