Ceļo, stāsti un atkal ceļo! Laimē ceļojumu uz Abū Dabī, Šrilanku vai Taizemi

Tev pūrā noteikti ir kāds stāsts par izbraucienu tepat pa Latviju vai izcilu atvaļinājumu ārzemēs. Atsūti savu ceļojuma stāstu līdz 15. oktobrim un varbūt tieši tu saņemsi stāstu konkursa balvu – apmaksātu ceļojumu divām personām uz Abū Dabī, Taizemi vai Šrilanku no tūrisma aģentūras "Kolumbs"!

Ceļošana rada vēlmi turpināt ceļot, tādēļ konkursa noteikumi ir pavisam vienkārši – uzraksti stāstu par savu ceļojumu, pievieno vismaz desmit fotogrāfijas un atsūti mums.

Tas var būt apraksts par laivu braucienu Latgalē, nakšņošanu Karpatu kalnos vai brīvprātīgo darbu Bolīvijā.

Stāstus publicēsim "Tūrisma Gids" portālā, lai arī citi var iedvesmoties no taviem piedzīvojumiem, bet viens no dalībniekiem saņems tūrisma aģentūras "Kolumbs" sarūpēto balvu – ceļojumu uz eksotisku galamērķi, atliks vien to izvēlēties – astoņas dienas Taizemē, Šrilankā vai Abū Dabī.

Noteikumi, stāsta iesūtīšanas anketa un informācija par balvu atrodama lapā Ceļo, stāsti, atkal ceļo.