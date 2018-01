Ceļojums uz Abū Dabī: pieci ieteikumi neaizmirstām brīvdienām

Abū Dabī ir viena no pasaulē visstraujāk augošajām pilsētām, kas tūristus piesaista ar vienreizējām iepirkšanās iespējām, galvu reibinošiem akvaparkiem, prestižiem restorāniem, motosacīkšu F1 trasi u.c. Tomēr pilsēta ne vienmēr bijusi grezna un moderna. Lidsabiedrība "airBaltic" iepazīstina ar piecām brīnišķīgām atpūtas iespējām Abū Dabī, ja vēlies izzināt pilsētas tradicionālo pusi.

Šeiha Zaīda mošeja

Šeiha Zaīda mošejas apmeklējums ir labs veids, kā sākt iepazīt Abū Dabī un izzināt tās kultūru, vēsturi, tradīcijas un mantojumu. Šī mošeja ir viena no ikoniskākajām Abū Dabī celtnēm: 82 kupoli, 24 karātu zelta lustras un 40 000 cilvēku ietilpība padara to par vienu no lielākajām pasaulē. Tā nosaukta par godu šeiham Zaīdam, pirmajam Apvienoto Arābu Emirātu prezidentam (Tradicionāli prezidenta amatu ieņem Abū Dabī emīrs, bet premjerministra - Dubaijas emīrs), kurš mošejā ir arī apglabāts. Ja vēlies apskatīt iespaidīgo un monumentālo celtni, Šeiha Zaīda mošeja apmeklētājiem ir pieejama katru dienu no pulksten 9 līdz 22 (izņemot piektdienu rītus).

Oāze tuksnesī

Ja gribas doties ārpus Abū Dabī, viens no variantiem ir izvēlēties dienas garo ekskursiju uz oāzes pilsētu Al Ain. Palmu oāze, kuru apūdeņo dabiskie kalnu avoti, atrodas vien divu stundu brauciena attālumā no Abū Dabī. Šī ir Šeiha Zaīda dzimtā pilsēta, kurā atrodas viņa bērnības mājas – Al Džahili (Al Jahili) cietoksnis. Tas celts 1890. gadā, lai pasargātu pilsētu un tajos esošos labiekārtotos palmu dārzus. Cietoksnī ir arī tūrisma centrs un muzejs, kurā izvietota britu pētnieka sera Vilfrēda Tēzingera (Ser Wilfred Thesinger) fotoizstāde par Apvienoto Arābu Emirātu vēsturi un dzīvi 20. gadsimta četrdesmitajos gados.

Hospitālis piekūniem

Medības ar piekūniem ir tradicionāls hobijs Apvienotajos Arābu Emirātos, ar kuru vēl šodien aizraujas daudzi. Piekūni vienmēr bijuši nozīmīga tuksneša iedzīvotāju ikdienas sastāvdaļa – putni tika apmācīti, lai kļūtu par lieliskiem medniekiem. Paaudzēs nodotās zināšanas, kā trenēt piekūnus, ļāvis šai nodarbei nonākt līdz mūsdienām un kļūt par azartisku sporta veidu.

Tā kā piekūni joprojām ir svarīga un neatņemama Apvienoto Arābu Emirātu kultūras sastāvdaļa, tie tiek īpaši aprūpēti – 1999. gadā atvērto Abū Dabī piekūnu hospitāli iesaka apskatīt ikvienam tūristam. Kopš atvēršanas šeit ir aprūpēti vairāk nekā 42 000 piekūni. Piedalies divu stundu garā ekskursijā, lai apskatītu piekūnus, paviesotos slimnīcā, kur ievainotie putni tiek ārstēti, vērotu majestātiskos piekūnus lidināmies debesīs un uzņemtu piemiņas foto ar piekūnu pie rokas.

Foto: Shutterstock

Sapņot zem zvaigžņotas debess

Vietējie iedzīvotāji atklāj – ja apciemo Apvienotos Arābu Emirātus, iespēju doties izbraucienā pa tuksnesi laist garām nedrīkst. Šis izklaides brauciens, kas ir viens no populārākajiem gan tūristu, gan vietējo vidū, apvieno jautrību un piedzīvojumu – doties safari kamieļa mugurā vai komfortablā 4x4 džipā. Arī brauciena programmas, starp kurām izvēlēties, ir dažādas – pat ar nakšņošanu nometnē tuksneša vidū, lai izbaudītu arābu viesmīlību un vērtos zvaigžņotajās debesīs.

Emirātu pērles

Abū Dabī iespējams apskatīt no cita skatu punkta un baudīt laivošanu pa siltajiem un dzidrajiem Arābijas jūras ūdeņiem, dodoties pērļu zvejā ar kuģīti. Uzmanies no gārņiem, flamingo un citiem putniem, kuru mājas ir šī eksotiskā vieta. Zvilnot kuģīša ērtajos spilvenos un baudot arābu kafiju un dateles, klausies gida stāstījumā par to, kā viņu senči mēdza nirt pēc austerēm cerībā atrast arī pērles tirgošanai. Pēc niršanas demonstrācijas, varēsi izmēģināt savu roku austeru atvēršanā. Pēc austeru atvēršanas neaizmirsti tajā meklēt pērli. Ja palaimēsies, varēsi to paturēt par piemiņu. Izbraucieni ilgst apmēram divas stundas un tiek organizēti katru dienu.

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" sadarbībā ar "Etihad Airways" 2017. gada 29. oktobrī uzsāka tiešos lidojumus no Rīgas uz Abū Dabī. Tā turpinās piedāvāt regulārus reisus starp abām pilsētām arī nākošajā ziemas sezonā, reisiem atsākoties 2018. gada 28. oktobrī.

"airBaltic" veic lidojumus no Rīgas uz Abū Dabī četras reizes nedēļā - lidojuma ilgums ir sešas stundas un 15 minūtes.