Ja plānojat doties sapņu ceļojumā un negribat nakšņot teltī, bet gan šikā viesnīcā, par to nepārmaksājot un varbūt pat ietaupot, lūk, daži padomi par to, kā un kad veikt rezervācijas, lai tas izdotos.

Lētāko rezervāciju veikšanai ļoti svarīgs ir pareizais laiks, uzsver "Daily Mail" eksperti, atsaucoties uz jaunu "Trip Advisor" pētījumu "The Best Time to Book" par viesnīcu cenām populārākajos ceļojumu galamērķos. Tajā teikts, ka, ja šovasar plānojat apmeklēt Parīzi, tad labākais laiks, kad rezervēt tur naktsmītni būs divus mēnešus iepriekš. Savukārt ceļojumam uz Kutu Bali lētākās naktsmītnes var rezervēt aptuveni septiņus mēnešus pirms ceļojuma.

Interesanti, ka no 28 pētītajiem galamērķiem, Budapešta ir vieta, kur pareizi saplānojot laiku, kad rezervēt viesnīcu, iespējams ietaupīt visvairāk naudas – līdz pat 35 procentus, ja rezervēsiet naktsmītni trīs līdz piecus mēnešus pirms ceļojuma, raksta "Daily Mail".

Pēc Budapeštas, Barselona un Stambula ir nākamās pilsētas, kur viesnīcu rezervācijas cenas bijušas ļoti atkarīgas no laika – arī tur var ietaupīt pat trešo daļu no iztērējamās summas, ja rezervāciju veic trīs līdz deviņus mēnešus iepriekš.

Dubaijā viesnīcas sešus mēnešus pirms plānotā nakšņošanas laika ir aptuveni 24 procentus lētākas.

Savukārt naktsmītnes Tuvajos Austrumos un Āzijā lētāk esot iespējams rezervēt īsāku laiku pirms brauciena – divus līdz četrus mēnešus pirms ceļojuma.

"Lai arī nav vienas formulas, kas der visiem galamērķiem, "The Best Time to Book" rāda, ka daudzos galamērķos viesnīcu cenas ir zemākās vairākus mēnešus pirms brauciena," pētījuma datus komentējusi "TripAdvisor" pārstāve Heilija Kolemena.

Lūk, neliela tabula, kas varētu noderēt nākamajā reizē, kad rezervēsiet viesnīcu. Tā sagatavota pēc "TripAdvisor" pētījuma rezultātiem.