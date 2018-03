Daudzveidīgi pasākumi, kas Lieldienu brīvdienās norisināsies Tukuma pusē

Šogad Lieldienu brīvdienas solās būt lustīgas dažādās Latvijas pilsētās. Arī Tukuma apkārtne nav izņēmums, kur svētku svinētājus aicina uz dažādiem pasākumiem gan iekštelpās, gan arī brīvā dabā.

Vēl pirms Lieldienām, 31. martā, visi teātra cienītāji no pulksten 13 Lapmežciema Tautas namā aicināti skatīties, kā visas dienas garumā lustīgās noskaņās rosīsies amatierteātri no dažādām Latvijas vietām – tur notiks amatierteātru saspēlēšanās pasākums "Nopietni… pa jokam!".

Pirmās un Otrās Lieldienas ar dažādiem pasākumiem Tukuma pusē tiks plaši svinētas.

Pasākumi 1. aprīlī, Pirmajās Lieldienās

1. aprīlī visus laipni ciemos aicina Jaunmoku pils. Vai esi kādreiz paviesojies Jaunmoku pils Zīmes centrā un izveidojis savu zīmi? Ja nē, Lieldienas ir piemērots laiks, lai to izmēģinātu. No pulksten 10 līdz 16 Jaunmoku pilī būs iespēja paviesoties Zīmes centrā kopā ar Lieni Bedrīti, lai esošo mirkli iemūžinātu unikālā rakstu zīmē, bet no pulksten 12 līdz 15 varēs šūpoties pils parkā, piedalīties radošajās darbnīcās, olu ripināšanā un orientēšanās atrakcijā pils parkā "Lieldienas apkārt zemeslodei". Visu dienu būs atvērta arī jaunā Meža ekspozīcija un apskatāmi Baibas Rīteres gobelēni.

No pulksten 11 Lieldienu rītā svētki tiks svinēti arī Engurē, kur visiem būs iespēja piedalīties Lieldienu radošajās darbnīcās, sakrāt punktus un par brīvu doties uz cirka izrādi. Cirka izrādes un klaunu šova "Oki – doki" sākums pulksten 13.

Uz Lieldienu ieskandināšanu ar folkloras kopu "Milzkalnieki" no pulksten 11 Pirmajās Lieldienās visi laipni aicināti arī "Vēja dārzā" Smārdē, bet no pulksten 13 Šlokenbekas muižā sāksies lielās Lieldienu lustes ar jautrām stafetēm lieliem un maziem, olu izstādi, radošajām darbnīcām, dzīvnieciņiem no mini zoo "Rančo", zirgu izjādēm un amatnieku tirdziņu. Pulksten 15 bērniem būs iespēja noskatīties leļļu izrādi "Kas Zaķīti pasargās?".

Foto: Publicitātes foto

Arī pie Slampes Kultūras pils Lieldienu rītā pulksten 11 lieli un mazi aicināti doties "Pa pēdām Lieldienu zaķim…". Pasākuma programmā būs šūpošanās, olu ripināšana, radošās darbnīcas, dejas, kā arī skaistākās olas konkurss. Līdzi ņemama pašu krāsota Lieldienu ola.

"Pa zaķa pēdām" pulksten 12 būs iespēja doties arī Lieldienu svinēšanas pasākumā Tumes Kultūras namā. Būs spēles un rotaļas kopā ar Lieldienu zaķi, radošās darbnīcas un citi pārsteigumi. Bet uz dažādām Lieldienu izdarībām pulksten 12 aicina arī Kandavā, kur pasākums norisināsies Kandavas promenādē. Kādi interesanti apskates objekti slēpjas Kandavā, lasi šeit.

No pulksten 12 Džūkstes Pasaku muzejā visi laipni aicināti uz pavasara festivālu "Lieldieniņa". Mazos apmeklētājus sagaidīs pasaku tēli – zaķis un viņa draugi, būs iespēja izzināt Lieldienu tradīcijas, iepazīstot Anša Lerha-Puškaiša un viņa skolnieka Luda Bērziņa savāktās mīklas un māņus. Tāpat ar dabas materiāliem tiks krāsotas olas un meklētās Pasaku dārzā, kur notiks arī olu kaujas.

Lieldienas no pulksten 12 tiks svinētas arī Tukumā. Brīvības laukumā būs iespēja rotaļāties ar Lieldienu zaķi, pulksten 13 noskatīties leļļu teātra izrādi "Gliemezīša piedzīvojumi Lieldienās", no pulksten 13.30 piedalīties radošajās darbnīcās biedrības "Ligzda" telpās Brīvības laukumā 13, bet Pilsētas parkā apskatīt Lieldienu trušu ģimeni, vārīt un krāsot olas un doties jautrās atrakcijās. Šūpošanās Lieldienu šūpolēs iespējams Talsu ielas 4 skvērā.

Plašāk par apskates vietām Tukuma lasi te.

Foto: Kristīne Ozola

Pastariņa muzejā Lieldienas tiks svinētas no pulksten 13. Apmeklētāji šeit aicināti meklēt atbildi uz mūžseno jautājumu – kāpēc tieši zaķi Lieldienās cilvēkiem nes olas? Zaķu darbnīcā tās tiks krāsotas un veidoti Lieldienu dekori, bet azartiskākie pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties orientēšanās sacensībās muzeja dārzā un spēlēt spēli "Olings".

Pulksten 15 jautras Lieldienas ieripos arī Apšuciemā. Šeit skolas pagalmā tiks meklētas un ripinātas olas, bet iekštelpās būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās un spēlēt izglītojošas spēles. Salondarbnīcā "Grašu māja" šeit pat piedāvās interesantu darbošanos ar mālu. Būs arī skaistākās Lieldienu olas konkurss.

Foto: Kristīne Ozola

Tā kā Lieldienas šogad iekrīt 1. aprīlī, un tā ir arī Joku diena, tad Mākslas galerijā "Durvis" pulksten 13 latviešu zīmols MT MusTur izsludina neformālu joku pasākumu "Mēs Tarkšķam", kurā būs iespēja sarunāties un uzdot jautājumus māksliniecēm Maijai un Teodorai par apģērbiem un to darināšanas procesu izstādes "Durvis pavasarim" ietvaros. Un viss, protams, caur jokiem.

Pasākumi 2. aprīlī, Otrajās Lieldienās

Turpat Jaunpilī no pulksten 12 visi aicināti uz Lieldienu priekiem kopā ar Cāli, Olu un Zaķi. Būs rotaļas, dejas, šūpošanās, olu konkurss, olu krāsošana, ripināšana, mainīšanās un sišanās, sveču marmorizēšana, zaķu krāsošana, kā arī Lieldienu zupa. Plašāk par vietu lasi šajā rakstā.

Foto: Publicitātes foto

Arī Lapmežciemā Lieldienu svinības turpināsies divas dienas. Jau no pulksten 13 Tautas nama foajē būs iespēja apmeklēt skolēnu Lieldienu tirdziņu, savukārt pulksten 14 sāksies koncerts "Oliņ, boliņ…", kur uz skatuves pavasarīgu stāstu parādīs mazie "Brīzēnu" un "Vizmiņas" dejotāji, bet Lieldienu noskaņas iedziedās "Milzkalnieki". Turpat grozīsies arī Lieldienu zaķis. No pulksten 15 dienas centrā "Zaķīšu pirtiņa" bērni varēs piedalīties radošajās darbnīcās, savukārt parkā no pulksten 15.30 izmēģināt spēkus Lielajās spēlēs, ripināt olas un kārtīgi izšūpoties.

Arī pie Pūres Kultūras nama no pulksten 13.00 visi laipni aicināt uz pasākumu "Lieldieniņa gaiši nāca". Ja pēc svētku svinēšanas gribas vairāk izkustēties brīvā dabā, tad var doties uz atpūtas kompleksu "Sveikuļi", kur notiks pirmssezonas orientēšanās apmācība.

Skaistam svētku noslēgumam pulksten 17 var doties uz grupas "Jorseis" koncertprogrammu, kas notiks Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Piedalīsies Māris Prindulis – dziesmu autors, vokāls, Linda Seļava-Prindule – dziesmu autore un vokāls, un Jolanta Šulce – čells.