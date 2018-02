Daugavpilī varēs apskatīt 120 lelles latviešu tautas tērpos

No 22.februāra Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā būs skatāma Latvijas valsts simtgadei veltīta izstāde "Tautiskais mantojums", kurā izstādītas 120 lelles latviešu tautas tērpos no Latvijas etnogrāfiskajiem novadiem – Vidzemes, Latgales, Zemgales, Augšzemes un Kurzemes.

Tautas tērpus darinājusi trimdā ASV dzīvojusī Austra Linde (dz. Ķauķis) (1918-1995). Šī vēsturiskā kolekcija ir radusies 20. gadsimta 80. – 90. gados. 1995. gadā Austras Lindes meita Astra Pavlovska šo kolekciju atveda atpakaļ uz Latviju, zina stāstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrā.

Austra Linde bija vidzemniece, dzimusi netālu no Alūksnes Ziemeru pagastā ''Semeikās". Viņa rokdarbu darināšanu apguva pašmācības ceļā no mammas, māsām un grāmatām. Tautu meitu tērpi ir Lindes pacietīgs roku darbs līdz vissmalkākajam krustdūrienam. Pat esot tālu prom no dzimtenes, Linde radīja un saglabāja vienu no latviešu tautas vērtībām – tautas tērpus.

Katrs no 120 izstādē skatāmiem tērpiem ir autentisks. Tie galvenokārt darināti pēc grāmatas "Novadu tērpi", kuru 1939. gadā izdeva Latvijas Lauksaimniecības kamera. Lellītēm tērpus rokdarbniece auda uz mazajām stellītēm, ko viņai bija uztaisījis vīrs. Tas ir sarežģīts un smalks darbs, jo novadu tautas tērpi tika darināti miniatūrā.

Leļļu kolekcija vairākkārt ir bijusi izstādīta Amerikas Savienotajās valstīs. Par tām atzinīgi izteikusies ASV Muzeju institūta direktore Loisa Šeparde. Latvijas Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa vizītes laikā Baltajā namā 1995. gadā Hilarijai Klintonei tika uzdāvināta viena no miniatūrajām tautu meitām – Lielvārdes lelle.

Latvijā lelles tika izstādītas 1998. gadā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, 2015. gadā Carnikavas tautas namā "Ozolaine", bet 2017. gadā – Alūksnes muzejā.

Izstāde būs apskatāma līdz 18. aprīlim.

Vairāk informācijas Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja mājaslapā: www.dnmm.lv