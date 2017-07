Daugavpils cietoksnī vērienīgā pasākumā atkal sastapsies Napoleona un Krievijas cara armijas

Daugavpils cietoksnī atkal dārdēs lielgabali, jo 15. un 16. jūlijā Daugavpils cietoksnī norisināsies 3. Starptautiskais vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls "Dinaburg 1812", kas ir veltīts Napoleona armijas un Krievijas impērijas karaspēka kaujai par Dinaburgas cietoksni 1812. gada jūlijā. Divu dienu garumā festivāla apmeklētāji varēs baudīt visdažādākos pasākumus, kas velīti gan bērniem, gan pieaugušo auditorijai, pastāstīja Lolita Kozlovska, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vecākā eksperte tūrisma jomā.

Festivāls tiks atklāts sestdien, 15. jūlijā, pulksten 10. Skanot 19. gadsimta maršiem, mastā pie Nikolaja vārtiem svinīgi tiks pacelts cietokšņa vēsturiskais karogs, kam sekos svinīga Nikolaja vārtu atvēršana.

Foto: Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra

Pulksten 10.30 pie Nikolaja vārtiem sāksies iesaukšana Rekrūšu skolā, par ko rūpēsies rekonstruktoru klubs no Balkrievijas. Ikvienam būs iespēja uz kādu laiku nokļūt Krievijas impērijas armijas rindās. Savukārt pulksten 11 cietoksnī ieradīsies ielu teātra "Pololo" (Maskava, Daugavpils trupa) un sāks uzstāšanos pie Nikolaja vārtiem. Šī trupa dibināta 2014. gadā, sevī apvienojot teātra amatierus gan no Maskavas, gan Rīgas un Daugavpils. Ar dažādām improvizētām izrādēm "Pololo" jau priecējis skatītājus Maskavā, Sanktpēterburgā, Kaļiņingradā un citās pilsētās.

12.00 signāllielgabala šāviens no vaļņa (pie Nikolaja vārtiem) vēstīs par pusdienlaika iestāšanos cietoksnī. Uzreiz pēc tam pūtēju orķestru pavadībā sāksies rekonstrukcijas klubu parāde, kas virzīsies no Aleksandra vārtiem pa Imperatora ielu līdz Marka Rotko mākslas centra pagalmam (skatuvei). Tai sekos arī rekonstrukcijas klubu paraugdemonstrējumi un svinīgas uzrunas.

Foto: Пресс-фото



Mihaila ielā pie Rotko mākslas centra pulksten 13 sāksies vēsturisko un moderno deju meistarklase, ko rīkos sporta deju kluba "Daugavpils" vadītāja Jeļena Posternaka. Pasākuma viesiem tiks sniegti deju paraugdemonstrējumi, pēc kuriem ikvienam interesentam būs iespēja iemācīties dažādu deju soļus.

15.00 aizsargceltņu joslā pie Nikolaja vārtiem sāksies dienas centrālais notikums – vēsturiskās 1812. gada kaujas rekonstrukcija. Tajā piedalīsies 13 rekonstrukcijas klubi no sešām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas, Krievijas un Lielbritānijas. Skatītāji varēs vērot kauju no galvenā aizsargvaļņa. Paredzams, ka uz vaļņa būs daudz skatītāju un liels troksnis, tāpēc māmiņām ar maziem bērniem kaujas rekonstrukcijas laikā nav ieteicams uz tā atrasties. Pēc kaujas apmeklētāji varēs nofotografēties ar rekonstruktoriem un uzdot interesējošus jautājumus par militārajām formām, ieročiem, kaujas taktiku utt.

Pulksten 17 pie Nikolaja tilta sāksies kinologu (Rēzekne) paraugdemonstrējumi. Savukārt 18.00 pie Nikolaja vārtiem notiks ielu teātra "Pololo" otrā uzstāšanās.

Foto: Māris Grunskis

Cietokšņa dārzā pulksten 19 paredzēta Natašas Rostovas balle ampīra stilā, kur senā mūzika paralēli savīsies arī ar nedaudz mūsdienīgākiem deju ritmiem. Balles apmeklētāji tiek aicināti piemeklēt ampīra stila tērpus vai aksesuārus. Šī stila modei bija raksturīgas kleitas ar paaugstinātu jostasvietu, bet vīriešiem – pilna garuma bikses un spoži, melni cilindri, apģērbā populārākais bija dzeltenpelēkais tonis. Balles deju soļus mācīs deju kolektīvs dzīvās mūzikas pavadībā.

Vakarā, pulksten 21.30, Rotko centra pagalmā sāksies grupas "Obscurus Orbis" (Rīga, Jūrmala) koncerts. Grupa sevi pozicionē kā viduslaiku metāla grupu, kas rekonstruē dažādas viduslaiku melodijas ar dūdu, bungu, taurītes u.c. mūzikas instrumentu palīdzību.

Savukārt pulksten 22.30 skatuves priekšā sāksies ielu teātra "Pololo" teātra uzvedums ar uguns šova elementiem.

Jāņem vērā, ka kaujas rekonstrukcijas laikā, no pulksten 14.30 līdz 16.30, Daugavas ielā (gar cietoksni) posmā no Vaļņu ielas līdz Mihaila ielai tiks slēgta satiksme.

Festivāla otrā diena 16. jūlijā būs veltīta ģimenēm un sporta pasākumiem. No pulksten 11 līdz 16 Rotko centra pagalmā uz skatuves notiks jauno mākslinieku koncerts.

Foto: F64

Savukārt no pulksten 12 līdz 16 notiks čempionāti novusā un ielu basketbolā, kā arī stafete "Cietokšņa ziņnesis", Jaunsargu šķēršļu josla, spēle "Water Shoot", dažādas galda spēles, bērnu laukumi, kā arī bērnu kluba "Chucha Chacha" izzinošs kvests par Daugavpils cietoksni.

Par īpašu dažādu aktivitāšu centru pārvērtīsies arī Cietokšņa dārzs. Tur no 13 līdz 14 notiks sporta klubu paraugdemonstrējumi. No pulksten 14 līdz 15 – "Jumping fitness" treniņš. Savukārt no pulksten 13 līdz 16 kopā ar Daugavpils "pauerliftinga" klubu notiks fitnesa treniņš un fitnesa treneru konsultācija.

No 12 līdz 16 teltī pie Nikolaja vārtiem un Nikolaja vārtu sāntelpā notiks dažādas Daugavpils sikspārņu centra aktivitātes.

Savukārt no pulksten 16 Marka Rotko centra pagalmā sāksies dziedātāja Mika Dukura koncerts, kam sekos spēkavīru paraugdemonstrējumi un brīvās cīņas sacensības.

Pasākumu rīko Daugavpils pilsētas pašvaldības Tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, Kultūras pārvalde, Sporta un jaunatnes departaments.

