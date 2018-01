Drīzumā Polijā lielveikali svētdienās būs slēgti

Arī ceļotāji no Latvijas visai bieži par galamērķi vai pieturas punktu ceļojumam izvēlas netālo Poliju, kam ir visai daudz apskates objektu, ko piedāvāt, kā arī šajā valstī var izdevīgi iepirkties. Tiem, kas plāno arī šo nodarbi, noderēs informācija, ka jau no nākamā gada Polijā daļa veikalu vairākas svētdienas būs slēgti.

2017. gada 24. novembrī Polijas parlaments pieņēma likumu, kas ierobežo tirdzniecību svētdienās. "Saskaņā ar grozījumiem, svētdienas tirdzniecības aizliegums tiks piemērots no 2018. gada 1. marta un aptvers divas svētdienas mēnesī – pirmo un pēdējo. No 2019. gada 1. janvāra iepirkšanos varēs veikt tikai mēneša pēdējā svētdienā, bet no 2020. gada tirdzniecības aizliegums būs visās svētdienās. Izņēmums būs mazie uzņēmumi, kur pie letes varēs atrasties tikai uzņēmuma īpašnieks," teikts portālā par ceļojumiem uz Poliju "Polska.lv". Šāda kārtība jau ilgu laiku pastāv arī citās Eiropas valstīs, piemēram, Vācijā.

Foto: Shutterstock

Iesakām laicīgi plānot savu ceļojumu un rēķināties ar jaunajām izmaiņām. Savukārt, ja vēl meklējat vietas, ko apskatīt Polijā, piedāvājam ieteikumus no "Tūrisma Gids" arhīva. Vairāk lasiet šeit.