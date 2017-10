Dzelzceļa muzejā būs vērienīga vilcienu modelīšu un maketu izstāde

No 24. oktobra līdz 29. oktobrim ikviens gaidīts jau septītajā dzelzceļa modelisma izstādē "Liliputija 2017", kas notiks Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā. Tur varēs apskatīt dažāda veida un mērogu miniatūros dzelzceļa modeļus. Bērniem izstādes laikā būšot iespēja darboties radošajās darbnīcās, iemācoties veidot ainavu modelim, mazākiem – salīmēt vilcienu kolāžu vai lielākiem salikt savu tvaika lokomotīvi un uzzināt, kā tā darbojas, pastāstīja muzeja direktore Ieva Pētersone.

Izstādē būs apskatāms Sergeja Tretjakova makets Dzērbenes un Tirzas stacijai no līnijas Ieriķi - Gulbene (mērogs 1:87). Tāpat varēs apskatīt Jirži Čekana, modelists no Pilzenes, un Intas Auzenbahas dzelzceļa maketus ar Čehijas vidēja izmēra dzelzceļa depo un ogļu raktuvēm, kurā atainoti trīs dažādi sliežu platumi (mērogs 1:87).

Tāpat tiks izstādīti Dzelzceļa muzeja sagatavotie maketi: 20. gadsimta beigās Jūrmalas Jauno tehniķu stacijā radīts Līvbērzes un Spāres staciju dzelzceļa modelis (mērogs 1:87) ar Ventspils–Zilupes dzelzceļa līnijai raksturīgajiem tiltiem, caurtekām un ceļiem, 1954. gada elektriskais dzelzceļa modelis, kas ir A. Jumīša dāvinājums muzejam, tāpat arī 1:32 mēroga modelis – darba vilciens, A. Straumes veidotais Tukums II stacijas un depo ēkas modelis, retro dzelzceļa modelis "Marklin 3200" (mērogs 1:87), kas ir A. Reinharda dāvinājums, Dzelzceļa muzeja makets no Jelgavas ekspozīcijas (mērogs 1:87), autors S. Tretjakovs, Vagonu depo makets (mērogs 1:87). Piedalīsies arī Andrejs Kovaļevskis ar speciāli šai izstādei veidotu dzelzceļa maketu (mērogs 1:87), kā arī "Maketi.lv" ar Rīgas stacijas ēku 20. gadsimts 30 – 40. gados. Latvijas modeļu būvētāji demonstrēs pašu būvētos vagonus un lokomotīves dažādos mērogos.

28. oktobrī un 29. oktobrī no pulksten 10 līdz 16 veikals "Hobbyshop" piedāvātās galda spēles.

Īpašais piedāvājums tiem, kuriem jau ir savas lokomotīves dzelzceļa maketam mērogā 1:87 – ņemiet līdzi lokomotīvi, nākot uz izstādi, jo būs iespēja ar to pašiem braukt pa darbnīcās veidoto maketu.

Foto: Eterie

Radošās darbnīcas:

"Lokolāža" (4 – 7 gadi) – no 24. līdz 29. oktobrim pulksten 11 muzeja pedagoga vadībā būs iespēja veidot lokokolāžu no iepriekš sagatavotām papīra detaļām (darbs ar papīru un līmi). Dalības maksa darbnīcā un ieeja muzejā – 1 eiro.

"Saliec savu tvaika lokomotīvi" (6 – 10 gadi). No 24. līdz 29.oktobrim pulksten 13 un 15 muzeja pedagoga vadībā būs iespēja pašiem salikt savu tvaika lokomotīvi un uzzināt, kā tā darbojas (darbs ar kartonu). Dalības maksa darbnīcā un ieeja muzejā – 4.50 eiro.

"Dzelzceļa ainava no dabas materiāliem mērogā 1:87" (no 9 gadiem). No 24. līdz 27. oktobrim pulksten 12 un 15 muzeja pedagoga vadībā būs iespēja pašiem veidot savu maketa ainavu (darbs ar līmi, krāsu, dabīgiem un sintētiskiem materiāliem). Ja mājās ir dzelzceļa modelis vai tikai vēl domā par tā iegādi, darbnīcā būs iespēja apgūt pamatiemaņas modeļa un tā ainavas veidošanā. Nodarbības laikā uz 20x30 cm lielas pamatnes izvietosim sliežu ceļu un dažādus ainavas elementus. Visi izveidotie gabaliņi pēc nodarbības tiks savienoti kopā vienotā maketā, un uz tā demonstrēsim vilcienu kustību. Izveidotais makets paliek dalībnieka īpašumā, to varēs saņemt izstādes noslēgumā svētdien 29. oktobrī pulksten 15 vai pēc tam muzeja darba laikā, stāsta nodarbību organizatori. Muzejs nodrošina dalībniekus ar nepieciešamajiem materiāliem un darbarīkiem. Dalības maksa skolēniem darbnīcā un ieeja muzejā – 6.50 eiro.

Dalība darbnīcās iepriekš jāpiesaka pa e-pastu: muzejs@ldz.lv vai tālruni 67232511, norādot dienu, laiku, vecumu, kontakttālruni vai e-pastu.

Ieejas maksa izstādē: pieaugušajiem – 3,50 eiro, studentiem un pensionāriem – 2 eiro, bērniem no 6 gadu vecuma –0,50 eiro, ģimenes biļete – 7,50 eiro. Dalība darbnīcās par atsevišķu samaksu.