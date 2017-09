Ekskursijas, svētki, koncerti: pasākumi Latvijas pilīs un muižās septembrī

Unikālais piļu un muižu kultūras mantojums sevī glabā vērtības, kuras to apmeklētāji ir aicināti iepazīt, apskatīt, izbaudīt un saklausīt ikdienā un svētkos. Septembrī Latvijas pilīs un muižās turpinās muižu svētki, noskaņu tematiskie pasākumi, mākslas un vēsturiskās izstādes, izglītojošas lekcijas, interesantas satikšanās un rudenīgas andeles, informē Inga Krūtaine, akcijas “Apceļosim Latvijas pilis un muižas” darba grupas locekle. Daudzi no pasākumiem ir bez maksas vai par ziedojumiem.

Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī no 30. augusta pēcpusdienas būs skatāma Latvijas Sarkanā Krusta un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja kopīgi veidotā ceļojošā izstāde par Sarkanā Krusta vēsturi. Tā būs skatāma līdz 15. oktobrim.

2. septembrī pulksten 18 Jaunauces pils zālē visi aicināti uz koncertu "Pirms atbildes", kurā skanēs Kārļa Kazāka sirsnīgās, noskaņu un pārdomām bagātās oriģināldziesmas autora un čellistes Undīnes Balodes izpildījumā. Ieeja – ziedojums.

Kazdangas pilī 2. septembrī no pulksten 9 norisināsies parka svētki. Katrs varēs atrast savām interesēm atbilstošo. Būs tirgus, ieskandināšanas koncerts, radošas darbnīcas dažādiem vecumiem un interesēm, piepūšamās atrakcijas, pludmales volejbola un mazuļu rāpošanas sacensības, aktivitātes bērniem, braucamrīku parāde, "Barona Manteifeļa dārgumu meklēšana", zinātniskais teātris "Laboratorium.lv". No pulksten 18: vakara koncerti dažādiem vecumiem un noskaņojumiem. Tajos piedalīsies Gulbju dīķa "Jazz band", grupa "Mūzikas kolekcija" un Atis Zviedris ar grupu "Flame and the Rolltones", bet pulksten 22 Jestra svētku balle ar muzikantiem "VIA Sienāži". Ballē ieeja – 5 eiro.

Foto: Andra Briekmane

Par to, ko apskatīt Kazdangā, lasiet šeit.

Tajā pašā dienā – 2. septembrī, no pulksten 19 Kuldīgas novada Padures muižas kungu dzīvojamajā ēkā notiks Ulda Jaunzema koncerts ar programmu "Slēpies gaismā". Būs mūzika, vīns, sarunas un noskaņa, ko tās sniedz. Ieejas maksa 3 eiro.

Lūznavas muižu 8. septembrī no pulksten 19 pieskandinās vīriešu vokālais kvartets Dolces Pueris (Polija) koncertprogrammā "Nopietni. Pa jokam". Programmā poļu komponistu dziesmas no kinofilmām un populāru ārzemju komponistu dziesmas. Biļetes cena – 3 eiro. Tās nopērkamas Lūznavas muižā pirms koncerta.

Foto: Kocēnu novada domes arhīvs

Divu dienu garumā, 8. un 9. septembrī, Vidzemes pusē tiks svinēti Kokmuižas svētki. Pirmajā dienā notiks Mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa foto izstādes "Eiropas pilis" un Anda Munkevica "Stikla skulptūras" izstādes atklāšana, kā arī Ievas Šablovskas (arfa) un Aināra Šablovska (saksofons) koncerts. Svētku kulminācija Kokmuižā būs 9. septembrī ar pasākumu programmu dažādiem vecumiem un interesēm. Pilī un tās teritorijā būs darbnīcas, Zinoo Cēsis zinātniskā programma ar interaktīviem eksponātiem, muižas tirgus, vēsturiskās ekspozīcijas, braucošās klavieres ar labākajiem mūziķiem no "Mirage Jazz Orchestra", tautas mūzikas skatuve cauri laikiem, pastaiga ar gidu pa Kokmuižas teritoriju un citas aktivitātes. Vakarā pulksten 18, koncerts "7 notis – viena valodā" un pulksten 20 dejas izrāde "Laiks".

Foto: Publicitātes foto

10. septembrī no pulksten 15 Eiropas Kultūras mantojumu dienas ietvaros Lūznavas muižā varēs doties ekskursijā, piedalīties Keramiķes Annī Bušī (Francija) izstādes atklāšanā, darboties radošajās darbnīcās – portretu gleznošanas, jūgendstila vēsmas mūsdienu aksesuāru un sietspiedes, kā arī pulksten 18 būs skatāma filma par mākslinieku M. K. Čurļoni "Vēstules Sofijai". Pulksten 20 sagaidāma mūzikas, gaismu un dejas uzveduma "Nomoda sapnis Lūznavā" pirmizrāde. Dienas norises ir bez maksas. Keramiķes Annī Bušī (Francija) izstāde Lūznavā būs skatāma līdz 20. oktobrim. Izstādi atbalsta Francijas institūts Latvijā. Ieeja tajā ir bez maksas.

Foto: afoto8

10. septembrī no pulksten 10 līdz 15 Cēsu Vēstures un mākslas muzejs rīko akciju "Nāc ar Tēti uz muzeju"! Tās ietvaros apmeklētāji ir aicināti pavadīt Tēva dienu, kopīgi darbojoties Cēsu Jaunajā pilī, kur ģimenes gaidīs uzdevumi muzeja ekspozīcijā un Tēva dienas pārsteiguma balviņa.

Pateicoties Ungārijas vēstniecībai, Ventspils Livonijas ordeņa pilī no 14. septembra līdz 15. oktobrim būs skatāma ungāru mākslinieces Bernadetas Alpernas foto izstāde "Akmeņu otrā dzīve". Fotomāksliniece ir meklējusi un fotografējusi sinagogas, kuras kādreiz bijušas Eiropas ebreju kultūras un kopienu centri, bet vēlāk, vēsturisko notikumu dēļ, zaudējušas savu lomu, tika pamestas, pārbūvētas un izmantotas citiem mērķiem.

Lielplatones muižā 15. septembrī pulksten 18 notiks dzejas nedēļai veltīts pasākums "Mirklis, kurā mūzika un dzeja satiekas dejā". Pasākuma laikā apmeklētājiem būs iespēja noklausīties lekciju par dejām un to vēsturi, kā arī baudīt seno laiku dzeju. Ieklausoties seno laiku mūzikas plūstošajās skaņās, pasākuma viesi tiks cienāti ar barona un baroneses tēju un uzkodām. Tāpat arī būs iespēja satikt un iepazīties ar Lielplatones muižas suvenīru konkursa uzvarētājiem.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Kokneses viduslaiku pilsdrupās 16. septembrī pulksten 9 tiks dots starts velobraucienam -"Kokneses novada dārgumi". Brauciena laikā ietvertas vairākas atpūtas vietas, ekskursijas un stāsti. Noslēgumā visi tiks sagaidīti atgriežamies Kokneses pilsdrupās, ieturēt kopīgas siltas vakariņas un baudīt pilsdrupu atmosfēru. Brauciens noritēs bez laika kontroles, brīvā atmosfērā un ir domāts ģimenēm un visiem tiem, kam patīk braukt ar velosipēdiem un baudīt dabu. Dalības maksa ir 5 eiro personai.

16. septembrī pulksten 11 Jaunauces pils parkā būs "Sporta svētki Jaunaucē", kuru ietvaros notiks individuālās sacensības loka šaušanā, šautriņu mešanā, basketbola soda metienos, orientēšanās u. c., kā arī kombinētās stafetes un atrakcijas. Ieeja svētkos bez maksas.

Foto: Privātais arhīvs, Jānis Lazdāns

Padures muižā 16. septembrī pulksten 14 būs Evijas Martinsones koncerts, kurā skanēs Hendeļa, Mocarta, Pučīni, Bizē, Tosti, Dārziņa, Kalniņa, Mediņa u.c. komponistu radītā mūzika. Ieeja bez maksas, saimnieki priecāsies par ziedojumu.

Savukārt Dundagas pils 16. septembra vakarā kļūs par Ceļojošā festivāla "Vadātājs'' pieturvietu. Tajā varēs klausīties Elizabetes Lāces – arfas, klavieru spēlē un vokālu, Ērika Stendzenieka lekciju "Kāpēc reklāma smīdina?", grupas "The Coconuts" koncertu, diskolektoriju "Latvju dejas " ar Ģirtu Šoli, kā arī skatīties Latvijas jauno režisoru īsfilmas. Ceļojošais mūzikas un mākslas festivāls "Vadātājs" ir draudzīgs gan ģimenēm ar bērniem, gan arī jauniešiem. Ieeja pasākumā ir bez maksas.

17. septembrī pulksten 15 Lūznavas muižā būs klausāms Igo un Jāņa Strazda koncerts "Dzeja un mūzika". Radošais tandēms – Igo un Strazds sadarbojas vairāk nekā desmit gadus, kopā radītas daudzas dziesmas un arī cikls "Uguns". Biļešu iegāde: www.bilesuparadize.lv. Pirms koncerta pulksten 14 Igo grafikas darbu un keramiķes Esmeraldas Purvišķes keramikas darbu izstāžu atklāšana.

Cēsu pils kompleksā 17. septembrī pulksten 13 notiks Ēvī Upenieces Tēlniecība izstādes atklāšana Cēsu Jaunajā pilī un 22. septembrī pulksten 17 Kristīnes Luīzes Avotiņas personālizstādes "Ģimene" atklāšana Cēsu Izstāžu namā.

Mūzikas un vīna vakars "Klausies. Слушай. Listen." Ungurmuižā notiks 22. septembrī pulksten 19. Ar šo pasākumu Ungurmuižā atgriežas mūzikas un vīna vakari ar mūsdienīgu džeza mūziku un dzeju, ko papildinās stāsti par vīnu un Ungurmuižas restorāna uzkodas. Programmas ietvaros būs klausāms improvizētais džezs un teksti: par reāliem un iztēles ceļojumiem, pasaules izzināšanu, mīlestību un, protams, mūziku. Biļetes uz pasākumu var iegādāties Biļešu paradīzes kasēs vai Ungurmuižā.

Foto: Publicitātes foto

24. septembrī no pulksten 10 Jaunpils pils laukumā norisināsies Miķeļdienas tirgus. Būs andele, lielāko pašaudzēto dārzeņu svēršana, tautas ziņģes kapelas "Lustes" izpildījumā un citas tirgus izdarības.

Foto: DELFI Aculiecinieks

28. septembrī pulksten 17.30 par godu Pasaules tūrisma dienai Krustpils pilī tiek organizēts tematiskais pasākums "Ceturtdiena pilī". Tā ietvaros tiks apskatīti Krustpils pils apkārtnē esošie vēsturiskie objekti. Dalības maksa ir 1 eiro.

Savukārt Cēsu Jaunajā pilī šajā datumā, 28. septembrī, pulksten 17.15 būs klausāma lekcija "Karaliskā Mode – no karalienes Elizabetes I līdz karalienei Viktorijai."

Septembrī visi ir aicināti turpināt apmeklēt 69 Latvijas pilis un muižas biedrības "Latvijas Piļu un muižu asociācija" organizētajā akcijā "Apceļosim Latvijas pilis un muižas". Apceļotāji, kuri būs viesojušies vismaz piecās no 69 pilīm un muižām, saņemot par to atzīmi savā kartē, piedalīsies piļu un muižu dāvāto balvu izlozē, bet aktīvākie 50 apceļotāji saņems ielūgumu uz balli Jaunpils pilī 2017. gada 25. novembrī.



Avots: "Karšu izdevniecība Jāņa sēta"

Lai nesatraucās tie, kas par akciju uzzinājuši tikai tagad, jo tā vēl turpināsies divus mēnešus līdz Leģendu naktij – 28. oktobrī.

Detalizētāku informāciju par pasākumiem un dalību akcijā iespējams uzzināt konkrētās pils/muižas mājaslapā, sociālo tīklu kontos un Latvijas Piļu un muižu asociācijas mājaslapā www.pilis.lv. Pirms došanās uz konkrēto pasākumu vai apskates objektu akcijas organizators un rīkotāji aicina iepazīties ar apmeklēšanas laikiem un nosacījumiem.