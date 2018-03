Festivāls Francijā, kura laikā veido objektus no citrusaugļiem

Pasaulē tiek veidoti un organizēti dažādi neparasti festivāli, kuri spēj piesaistīt ceļotājus no visām zemeslodes daļām. Viens no tādiem katru gadu norisinās Francijā, Mentonā ar nosaukumu Citronu festivāls (Fête du Citron) – tā laikā pilsētas ielas tiek pārpildītās ar visdažādāko izmēru figūrām, kuras veidotas no citroniem un apelsīniem.

Mentona atrodas Francijas dienvidu piekrastē, Franču rivjērā, netālu no Monako un Itālijas robežas. Pilsēta atrodas pie līča, ko no vienas puses sargā Martina līcis, bet no otras – Mortolas klints, tādējādi šajā Alpu pakājes paradīzē var lieliski baudīt liegu Vidusjūras klimatu. Neskatoties uz nenoliedzamo pievilcību, pilsēta nav tūristu pārpilna. Mentona tiek saukta arī par vienu no krāsainākajām vietām pasaulē. Plašāk lasi te. Taču, runājot par festivālu vēsturi Mentonā, jāsaka, ka tā ir ļoti sena. Jau kopš 1895. gada dažādu viesnīcu īpašnieki bija rosinājuši domāt, ka pilsētā nepieciešami pasākumi, kas piesaistītu tūristus, vēsta "Fete-du-citron". Sākotnēji tika noorganizēts karnevālam līdzīgs festivāls, taču 1928. gadā radās ideja godināt un citiem stāstīt par reģiona senajām citronu audzēšanas tradīcijām, piedāvājot veidot neparastas figūras no citrusaugļiem. A post shared by O R I ∆ N E (@oriane_rql) on Mar 4, 2018 at 1:40pm PST Pirmais Citronu festivāls norisinājās 1933. gadā, un svinības tika uzņemtas ar pozitīvām atsauksmēm. Ja pirmajā gadā objekti tika novietoti tikai viesnīcas "Riviera" dārzā, tad nākamajā gadā jau festivāls pārcēlās pilsētas ielās. Šogad tas tika atzīmēts jau 85. reizi. Mūsdienās šī festivāla laikā apelsīni un citroni tiek izmantoti dažādos neparastas veidos – lielākoties no citrusaugļiem gatavo dažādas skulptūras, objektus un ēdienus, bet pēc tam rīko parādes. Katru gadu festivāla figūras tiek veidotas kādas noteiktas tēmas ietvaros, taču objekti var būt ļoti dažādi, piemēram, gan cilvēku un dzīvnieku figūras, gan mājas un karuseļi. Protams, objektu pamatā ir konstrukcija, pie kuras citrusaugļi tiek piestiprināti. Festivāla personāla kopskaits veido 400 cilvēku lielu komandu, no kuriem puse ir dejotāji un mūziķi. Arī viņi ir neatņemama festivāla sastāvdaļa, izklaidējot pilsētniekus un viesus ar dziesmām un dejām. A post shared by Marion Daviaud (@davfamiglia) on Mar 4, 2018 at 12:37pm PST Lai radītu neparasto mākslu, katru gadu tiek izmantotas aptuveni 145 tonnas citrusaugļu. Neskatoties uz to, ka Mentona nav ļoti populārs tūristu galamērķis, daudzi uz turieni dodas tieši festivāla dēļ. Kā vēsta "Eyecatcher", ik gadu to apmeklē vairāk nekā 240 tūkstoši interesentu, kuri vēlas redzēt, kā pilsēta pārvēršas dzeltenīgi oranžos toņos. A post shared by Adem Laci (@ademlaci) on Mar 4, 2018 at 12:01pm PST Šis festivāls šogad diemžēl jau ir noslēdzies – tas norisinājās no 17. februāra līdz 4. martam. Ja vēl ir luste doties uz kādu citu neparastu pasākumu, piemēram, kaķu un ūdens festivālu, Eiropas kultūras galvaspilsētas organizētajām svinībām u.c., izlasi šo rakstu, kurā minēti septiņi dažādi festivāli.