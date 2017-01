'Finnair' reiss Nr. 666 melnajā piektdienā lido uz Helsinkiem jeb 'HEL'

"Finnair" šo reisu piedāvā jau daudzus gadus, bet tieši 13. datumā, piektdienā, tie kļūst īpaši pieprasīti. Iepriekšējo reizi līdzīga datuma un ciparu sakritība bija pērn, 13. maijā. Toreiz lidmašīna piezemējās bez problēmām ar trīs minūšu nokavēšanos. "Tas ir īsts pilotu joks. Es neesmu māņticīgs. Tā ir tikai sakritība," iepriekš par šo reisu teicis pilots Juha Peka Keidasto. "Ja kāds no pasažieriem uztraucas par numuru "666", apkalpojošais personāls vienmēr ar prieku viņiem palīdz."

Jāpaskaidro, ka daudzviet pasaulē skaitli "666" sauc par sātana skaitli. Un īpaši angliski runājošajā pasaules daļā mēdz būt sastopamas fobijas un bailes gan no 13. datuma, kas iekrīt piektdienā, gan skaitļa "666". Šīm fobijām pat ir īpašs nosaukums – heksakosioiheksekontaheksafobija jeb bailes no skaitļa 666. Savukārt bailes no piektdienas, 13. , sauc par paraskevidekatriafobiju – "paraskeví" grieķiski nozīmē piektdiena, bet "dekatria" – trīspadsmit.

Arī 2017. gada 13. janvārī, piektdienā, lidojums "AY666" no Kopenhāgenas piezemējies laikā, bez problēmām, pēc stundas un 22 minūtēm, liecina informācija "Flightradar24".