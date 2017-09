Fonds '1836' šī gada gājienus apkārt Latvijai noslēgs Rīgā ar koncertu Ziemeļblāzmā

Jau šajā nedēļas nogalē, 23. un 24. septembrī, norisināsies fonda “1836” rīkotais gājiens Rīgā, posmā Priedaine – Ziemeļblāzma, noslēdzot 2017. gada gājienu sezonu ar krāšņu koncertu Ziemeļblāzmā.

Latvijas simtgades svinību ietvaros fonds "1836" jau otro gadu aicina ikvienu doties nedēļas nogaļu pārgājienos apkārt Latvijai, un šī gada gājienu sezonu ir ieplānots noslēgt Rīgā, pastāstīja Maija Jaunzeme, Rīgas gājiena koordinatore. Sestdienas rītā, pulcējoties Priedainē, lai dotos līdz fon Stricka villai, no kuras svētdienas rītā tiks uzsākts gājiens uz Ziemeļblāzmu.

Abu dienu posmi ir sadalīti divu veidu ceļos – A un B ceļā, kuri piemēroti gan pieredzējušākiem gājējiem, gan tādiem, kuriem šis pārgājiens būs pirmais. Abos maršrutos varēs aplūkot Rīgu no neierastāka rakursa – industriālas celtnes, arhitektūras pieminekļus, dabas ainavas un meža takas.

Pulcēšanās gājienam – pulksten 8.50 uz Rīgas centrālās stacijas perona vilcienam Rīga – Priedaine vai 9.30 Priedaines dzelzceļa stacijā. Lai dotos gājienā, ir nepieciešams iepriekš tam pieteikties šeit.

Visa tehniskā informācija par gājienu pieejama fonda "1836" mājaslapā.

Pirmās dienas noslēgumā būs kopīgas vakariņas un dejas ar grupu "Danči". Otrās dienas noslēgumā pulksten 18.36 Ziemeļblāzmā norisināsies pārsteiguma koncerts ar dažādu Latvijā zināmu mūziķu piedalīšanos.

Gājiens top sadarbībā ar Rīgas Tūrisma attīstības biroju.

Par godu Latvijas simtgadei fonds "1836" veido tūrisma maršrutu apkārt Latvijai, kas kopumā būs aptuveni 1836 kilometru garumi un vīsies pa sauszemes robežu. Tūrisma ceļš "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!" plānots kā dāvana Latvijai un tās iedzīvotājiem valsts simtgadē. Tas sadalīts četros simboliskos posmos: Piejūras ceļš – no Nidas līdz Ainažiem, Ziemeļmeitas ceļš – no Ainažiem līdz Mārkalnei, Māras ceļš – no Mārkalnes līdz Demenei un Leišmalīte – no Demenes līdz Nidai. Leišmalītes posms ir 571 kilometrus garš, un tā gājienus organizē Imanta Ziedoņa muzejs.