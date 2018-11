Foto: 'airBaltic' dāvana Latvijai – valsts karoga krāsās rotāta lidmašīna 'Rīga'

Latvijas simtgades lidmašīna jeb "Airbus A220-300" ar nosaukumu "Rīga" jau sestdien, 10. novembrī, uzsāks savus ceļojumus. Pirmais galamērķis – Minhene, un uz borta būs Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Kā tika skaidrots pasākuma laikā, tagad Latvijas karogs plīvos visaugstākajā mastā un ik dienas dosies debesīs, ceļojot no Latvijas uz tālākām zemēm.

Kā ziņots iepriekš, godinot valsts simtgadi, Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" vēlas vēl vairāk nest Latvijas vārdu pasaulē, dodot 14 jaunajām "Airbus A220-300" lidmašīnām Latvijas mīlētāko pilsētu nosaukumus. Kopumā balsojumā tika saņemtas 98 000 balsis. Pirmo vietu ar 9 183 balsīm ieguva Cēsu pilsēta, kurai sekoja Alūksne, Valmiera, Kuldīga un Smiltene.



Kamēr vieni sociālajos tīklos pauda sajūsmu par šādu patriotisku dāvanu un tās ideju, kā arī izteica komplimentus par dizainu, citi tomēr metās piezīmēt sarkanbaltsarkanā un zaļā saderību.

From the pixelated live stream photo, looks to me, that a drunk Austrian painted something. Maybe a flag— N.R. (@normis) November 9, 2018