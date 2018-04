Foto: Izmēģinājuma braucienā devies pasaules lielākais kruīza kuģis

Aprīļa sākumā savu "pirmizrādi" piedzīvojis pasaules lielākais kruīza kuģis "Symphony of the Seas". Šajā kruīzu kompānijas "Royal Caribbean" kuģī var uzņemt 6680 pasažieru, ko izmitina 2759 kajītēs un ko aptekalē un aprūpē 2200 apkalpes locekļu, teikts kruīza kompānijas mājaslapā.



Jaunais kruīzu pasaules milzis ir 362,10 metrus garš un 65,5 metrus plats, ar 16 stāviem, kas pieejami viesiem, lai arī kopumā kuģim ir 18 stāvi. Šis kuģis pārspēj līdzšinējo līderi – arī "Royal Caribbean" piederošo "Harmony of the Seas". Interesanti, ka tas pabeigts divas nedēļas ātrāk nekā plānots, tāpēc bijis iespējams veikt jau vairākus testa braucienus Vidusjūrā.

"Pirmie iespaidi ir labi. Kuģis ir milzīgs, vel lielāks nekā "Harmony of the Seas". Tehnoloģijas vēl nedaudz feinākas, un viss funkcionē vēl labāk un raitāk nekā iepriekš," stāsta "Baltic GSA" direktors Mārcis Kalniņš, kurš pašlaik atrodas uz pasaules lielākā kruīza kuģa, kas devies īsā izmēģinājuma braucienā pa Vidusjūru. "Esam jūrā, lai pēc starptautiskajiem jūras likumiem varētu atvērt kazino, "duty free", un kuģis funkcionētu ka ikdienišķā kruīzā. Cilvēki priecīgi, tāda kā mega ballīte jūra. Rīt atgriezīsimies Barselonā," stāsta Kalniņš.

Jaunais jūras milzis iedalīts septiņās apkaimēs – Centrālparks, pastaigu zona, karaliskā promenāde, baseinu un sporta zona, jūras spa un fitnesa centrs, izklaides zona un jauniešu zona. Tajā jau neiztrūkstoši ieviesta virkne iespaidīgu atrakciju, tostarp milzīgi baseini, kuros var pat sērfot, akvaparks, ledus arēna, ūdens šovs, nobraucieni pa trosi (zip line), alpīnisma sienas, visdažādākās masāžas un labjūtas (wellness) pasākumi, kā arī daudz kas cits.

Foto: Mārcis Kalniņš

Pirmais oficiālais brauciens, uz kuru bija iespējams iegādāties biļetes, šim kuģim paredzēts 7. aprīlī, bet 2018. gada vasaru tas pavadīs , kuģojot pa Vidusjūru – Barselonu un Palmu de Maljorku Spānijā, Provansu Francijā, Florenci, Pizu, Romu un Neapoli Itālijā, teikts kruīza kompānijas mājaslapā. Vairāk šeit.

Šis ir jau 26. "Royal Caribbean" kruīza kuģis.

Pašlaik lielākie kruīza kuģi pasaulē:

"Symphony of the Seas" - 6680 pasažieri

"Harmony of the Seas" – 5479 pasažieri

"Allure of the Seas" - 5412 pasažieri

"Oasis of the Seas" – 5412 pasažieri

"Quantum of the Seas" – 4180 pasažieri

"Anthem of the Seas" – 4180 pasažieri

"Ovation of the Seas" – 4180 pasažieri

"Norwegian Escape" – 4248 pasažieri

"Norwegian Epic" – 4100 pasažieri

"Liberty of the Seas" – 3634 pasažieri

"Freedom of the Seas" – 3634 pasažieri

"Independence of the Seas" – 3634 pasažieri