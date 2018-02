Foto: Jelgavā ar vērienu atklāts 20. ledus skulptūru festivāls

Piektdien, 9. februārī, atklāts 20. ledus skulptūru festivāls Jelgavā, kas šogad veltīts tēmai "Sapņi". Tas notiek trīs dažādās pilsētas vietās - Pasta salā, Jāņa Čakstes bulvārī un Hercoga Jēkaba laukumā.

Šogad festivālā piedalās 30 mākslinieki no desmit valstīm - Latvijas, Lietuvas, Īrijas, Krievijas, Bulgārijas, Ukrainas, Portugāles, Nīderlandes, Norvēģijas un Ķīnas.

Apmeklētāji, kuri uz Jelgavu dodas no Rīgas puses, automašīnas aicināti novietot pļavā pretī Jelgavas pilij, Zemgales Olimpiskā centra un Jelgavas Ledus halles stāvlaukumos, savukārt tie, kuri pilsētā plāno iebraukt no Šauļu vai no Dobeles puses, aicināti izmantot stāvlaukumu Sporta ielā 2C.

Pilssalas ielā pie Tējas namiņa tiks organizēts stāvlaukums invalīdiem. Transportlīdzekļiem, izņemot autobusus un automašīnas ar invalīdu stāvvietu izmantošanas kartēm, Pilssalas iela būs slēgta.

Kā tapušas pirmās ledus skulptūras, apskati šajā rakstā, bet ar festivāla programmu, tai skaitā arī muzikālajiem priekšnesumiem, kuri norisināsies visa pasākuma laikā, iepazīsties te.

Festivālu organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra". Vairāk informācijas mājaslapā.

Taču tas nav vienīgais iemesls, kāpēc vērts doties uz Jelgavu – pilsētā ir daudz interesantu apskates vietu, kuras apmeklēt pirms vai pēc skulptūru apskatīšanas. Vairāk lasi šeit.

Pirmais Ledus skulptūru festivāls Jelgavā notika 1998. gadā, kad vienu dienu bija apskatāmas desmit mazās ledus skulptūras un to apmeklēja aptuveni pieci tūkstoši cilvēku. 20 pastāvēšanas gadu laikā tas ir audzis un iemantojis popularitāti ne tikai apmeklētāju un mākslinieku vidū, bet kļuvis arī par vienu no nozīmīgākajiem ledus mākslas notikumiem Eiropā.