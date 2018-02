Foto: Kā izskatās lielākajā kruīza kuģī pasaulē, kas jau aprīlī dosies pirmajā braucienā

Februāra sākumā atklātībā nonākušas fotogrāfijas no ilgi gaidītā, pasaulē lielākā kruīza kuģa "Symphony of the Seas". Šis kuģis ir kā vesela peldoša pasaule – 362,10 metrus garš kruīza milzis ar 18 klājiem un kajītēm, kur pietiks vietas vairāk nekā 8000 cilvēkiem. Jau martā tas būšot pilnībā pabeigts un aprīlī dosies savā pirmajā braucienā.

Jūras milža korpuss tika pabeigts jau pērnā gada jūnijā, bet pēdējo pusgadu strādāts pie tā iekārtošanas, interjera un dažādiem pārsteigumiem, raksta "Daily Mail". Lai saprastu, ka šis būs īsts, peldošs kūrorts, var minēt kaut vai to, ka uz tā būs gan slidotava, gan ūdens atrakciju parks, gan iespēja laisties pa trosi (zip line), klinšu kāpšanas siena, sērfošanas simulators, 23 baseini, minigolfa laukums, standarta izmēra basketbola laukums, tenisa korti, 20 restorāni visdažādākajām gaumēm, vairākas kafejnīcas un vēl daudz kas cits. Tāpat uz kuģa būšot pasaulē garākais ūdens slidkalniņš peldlīdzeklī. Foto: AFP/Scanpix Pašlaik "Royal Caribbean" kompānijai piederošais kuģis noenkurots Sennazēras kuģu būvētavā, kurai jūras transportlīdzekļu būvē ir pieredze jau kopš 1861. gada, raksta aģentūra "AFP". "Symphony of the Seas" īpašniekiem tiks nodots šī gada martā, kad tas varēs doties savā pirmajā braucienā, uzņemot 6680 pasažierus, ko apkalpos 2200 cilvēku liela kuģa komanda. "Royal Caribbean" ir amerikāņu kruīza kompānija, kam šis būs jau 25. kruīza kuģis. Tas dosies pirmajā braucienā aprīlī, pavadot vasaru Vidusjūrā un braukājot starp Spānijas, Itālijas un Francijas ostām. Savukārt ziemas sezonā tam plānots doties uz Maiami Floridā un apceļot Karību jūras ostas.