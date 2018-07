Foto: Kādus krāšņos tropu tauriņus iespējams aplūkot Siguldā

Vasara ir īstais laiks, lai izzinātu, iepazītu un atklātu. Siguldā bez kultūras un vēstures objektiem, ainavām un aktīvās atpūtas iespējām atrodams arī īsts tropu brīnums – Siguldas tauriņu māja!

Iepretim Siguldas Svētku laukumam, Leona Paegles ielas galā, iespējams apskatīt eksotiskus un krāšņus tropu tauriņus no pavisam citiem klimatiskajiem apstākļiem. Šeit var izzināt tauriņa mūža ceļojumu, kas dažkārt var būt tikpat raibs kā tā spārni. Tāpat iespējams aplūkot bruņurupučus, zivis un krāsainus, skanīgās balsīs čivinošus putnus.

Šobrīd tauriņu māja lepojas ar ievērojamu skaitu pūčtauriņu, kas ir 'Caligo' ģints pārstāvji. 'Caligo' nozīmē tumsa – aktivitātes periodi šiem tauriņiem ir krēsla. Dienā tie veic vien nelielus pārlidojums, nolidojot tikai pāris metrus. Šī iemesla dēļ tie ir viegli upuri dažādiem pretiniekiem. Pūčtauriņi ir pazīstami ar savdabīgajiem rotājumiem uz spārniem, kas atgādina pūces acis, savukārt aizvērtu spārnu gali atgādina čūskas galvu. Vai nav izcils risinājums, lai atbiedētu naidniekus? Tauriņi sastopami galvenokārt lietus mežos Centrālamerikā un Dienvidamerikā. To izmērs ir salīdzinoši iespaidīgs – no 6 līdz pat 20 centimetriem spārnu atvērumā. Siguldas tropu tauriņu mājā ir sastopami divu dažādu veidu pūčtauriņi ar dažādām spārnu nokrāsām.

Apmeklētāju favorīts ir Zilais morfīds, kas atceļojis no tālās Kostarikas. Tas ir viens no krāšņākajiem tauriņiem Siguldas tropu tauriņu mājā. Atlasa gigantiskais tauriņš var lepoties ar spārnu platumu no 16 līdz 32 centimetriem! Tā mūžs ir tikai 10 dienas, jo tauriņš neuzņem jaunu enerģiju ēdot – tam nav mutes. Pārējie tauriņi dzīvo līdz pat mēnesim, pārtiekot no augļu sulas un dažādiem ziediem.

Tāpat pieminēšanas vērts ir Indijas lapu tauriņš, kurš ir maskēšanās meistars, bet klippertauriņš spēj attīstīt tādu lidošanas ātrumu, ka var nolidot līdz pat 20 – 40 kilometriem stundā!

Siguldas tauriņu mājā iespējams aplūkot vairāk nekā 15 dažādas tropu tauriņu sugas vienuviet.



Neierasts un interesants ir Siguldas tauriņu mājas būves risinājums – kupola dizains. Siguldas tauriņu mājas konstrukcija ir ne tikai vizuāli iespaidīga, bet tai piemīt arī raksturīgas būves iezīmes –ģeodēziskā kupola figūras un pussfēras forma. Šādas konstrukcijas tauriņu māja Latvijā ir pirmā.

