Foto: Krievu salā piestājis šogad lielākais Rīgas ostā ienākušais kuģis. Kā uz tā izskatās?

Rīgas ostā, Krievu salas terminālī, 4. jūlijā piestāja iespaidīgais "premium" kategorijas kruīzu kompānijas "Celebrity Cruises" kuģis "Celebrity Silhoutte". "TurismaGids" bija iespēja paviesoties uz milzīgā kuģa un uzzināt ko vairāk par šo peldošo viesnīcu.

Šogad šis ir lielākais kruīza kuģis, kas ienācis Rīgas ostā – tas piestāja Krievu salas terminālī. Kuģis būvēts 2011. gadā, tā tonnāža ir 122 210 tonnas. Uz luksusa klases kuģa var uzņemt 2886 pasažierus, ko apkalpo 1500 apkalpes locekļi. Tas ir 324 metrus garš, tādēļ kuģis pietauvots Krievu salā, nevis piestātnē pie Vanšu tilta. Pasažieri no kuģa uz pilsētas centru tika nogādāti ar autobusiem.

Foto: DELFI

Kuģis Rīgā ieradās no Sanktpēterburgas, piestājot arī Tallinā, bet tālāk dosies uz Stokholmu, lai caur Tallinu atkal atgrieztos Sanktpēterburgā. Šis maršruts aizņem septiņas dienas. Kā pastāstīja kruīza operatora "Baltic GSA" pārstāvji, kas organizēja vizīti uz kuģa, tad šāds septiņu dienu kruīzs divām personām pa Baltijas jūru izmaksājot, sākot no 3000 eiro. Jāpiebilst gan, ka, tā kā šis ir amerikāņu kompānijas kuģis, tad visi norēķini un cenas uz kruīza norādīti ASV dolāros.

Foto: DELFI

Kā zināms, jūrnieki ir visai māņticīgi ļaudis, un arī uz šī kruīza kuģa, piemēram, 13. stāvu neatrast.

Foto: DELFI

Savukārt uz augšējā klāja ir ne vien baseini un burbuļvannas, bet arī īsts zālājs ar atpūtas krēsliem un stadiona izmēra skriešanas celiņš.

Foto: DELFI

Tāpat kuģī ir arī iespaidīgs spa komplekss, milzīga sporta zāle un vairāki restorāni, kas piedāvā plašāko iespējamo vīna izvēli uz kruīza kuģiem pasaulē.



Savukārt gardēži te var baudīt gan Āzijas, gan Vidusjūras, gan Meksikas un ASV virtuves gardumus, nemaz nerunājot par plašu saldumu un kūku klāstu.

Foto: DELFI

Uz "Silhoutte" atrodas arī plaša bibliotēka, un lielajā foajē aug pat milzu koks.

Foto: DELFI

"Celebrity cruises" ir ASV bāzēta kompānija, kas dibināta 1989. gadā. 1997. gadā tā apvienojās ar kruīzu milzi "Royal Caribbean International", izveidojot "Royal Caribbean Cruises Ltd.", teikts kompānijas mājaslapā. Kopumā tā paspārnē pasaules jūrās un okeānos kuģo 40 kruīza kuģi. "Royal Caribbean" nākamgad ūdenī nolaidīs pasaulē lielāko kuģi "Symphony of the Seas", kas varēs uzņemt 6780 viesus un kā apkalpi veidos 2175 cilvēki. Tā garums būs 1188 metri, un aprīlī tas dosies pirmajā braucienā no Barselonas Spānijā.

Foto: DELFI



Savukārt "Celebrity" nākamgad gaida ūdenī nolaižam jaunu, futūristiska stila kuģi "Celebrity Edge".

Lūk, neliels ieskats "Celebrity Silhoutte", kad tas stāvēja pietauvots Krievu salā.