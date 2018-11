Foto: Maltītes baudīšana 2000 metru augstumā – pasakainais namiņš Dolomītu Alpos

Kalni vienmēr valdzinājuši cilvēkus, par tiem sacerētas leģendas, daudzi cenšas iekarot to virsotnes, kā arī vienkārši baudīt to skaistumu. Viena no vietām, kur baudīt klasiski skaistus kalnu skatus un ieturēt gardu maltīti, atrodas UNESCO pasaules dabas mantojuma teritorijā - Dolomītu Alpos, Itālijas ziemeļaustrumos, mazos, gleznainos namiņos.

"Oberholz" kalnu namiņos, kas atrodas 2000 metru augstumā, iekārtots restorāns, pastāstīja "P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības" pārstāve Signe Sēne. Tas atrodas tieši blakus slēpošanas kūrorta pacēlājam. Mūsdienīgā un klasiski vienkāršā stila ēkas ar lielajiem logiem uzceltas pirms diviem gadiem – 2016. gadā. Arhitektu Pītera Pičlera un Pavola Mikolajcaka ideja, radot šos namiņus, bijusi veidot celtnes, kas it kā saaugušas ar kalnu – gluži kā dusošu koku ar trim zariem. Tieši šie "zari" kalpo par restorāna galvenajām kāpnēm. Mājas odziņa ir arī lielie logi, kuros var redzēt pasakaino skatu uz kalniem. Tāpat skaisto skatu var vērot no terases. Savukārt restorāna jumts gan pēc formas, gan toņiem atgādina kalna virsotni, kas vēl vairāk pastiprina arhitektu iecerēto dabiskumu. Foto: jung.de; Oskar Da Riz Kalnu namiņa iekšienē dominē koks, kas redzams visur – gan mēbelēs, gan sienu, grīdu un griestu noformējumā. Savukārt fasādei izmantota lapegle, mēbelēm – ozols, bet interjers veidots no priedes koka. Restorānam ir arī īpaša odziņa – cementa bārs, kura tonis sakrīt ar mīksto mēbeļu audumu, vai nerūsējošā metāla gaismas slēdžiem, kas ir līdzīgā tonī. Namiņā dominē ne tikai koks, bet arī pelēkie toņi, kas atgādina kalnu virsotņu nokrāsas. Savukārt restorānā sarūpēta īpaši smalka, turklāt reģionam raksturīga ēdienkarte, ko papildina pieskaņoti dzērieni, teikts restorāna mājaslapā. No namiņu terases paveras 360 grādu panorāma, kas mainās ik dienu. Īpaši iespaidīgs skats paveras ziemā, kad apkārtni sedz svaigs, balts sniegs. Vairāk par skaistajiem Dolomītu Alpiem, kurās iespiedušās miljoniem gadu vecas fosīlijas, vari izlasīt šajā rakstā.