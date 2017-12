Foto: Meklējot svētku sajūtu Prāgas vecpilsētā

Ziemassvētku gaidīšanas laikam Prāgā piemīt maģiskums un burvība, ne velti senlaicīgā pilsēta gadu no gada tiek iekļauta dažādos skaistāko Ziemassvētku tirdziņu topos, kur tvert svētku sajūtu. Čehijas galvaspilsēta ir apmeklēšanas vērts ceļojumu galamērķis visa gada garumā, bet novembra beigās un decembrī pilsēta sasniedz sava krāšņuma augstāko punktu, teikts čehu tūrisma ceļvežos. "TūrismaGids" šogad sadarbībā ar "CzechTourism" bija iespēja pārbaudīt uz savas ādas, vai tiešām tā ir. Braucām un pārbaudījām!

Svētku sajūtu čehi nudien prot radīt – Prāgā ēkas un ielas rotājas Ziemassvētku gaismās, gaisā virmo piparkūku, karstvīna un punša, kā arī kanēļa smarža. Tiesa, lai to saskatītu un par to priecātos no sirds, jāiemācās abstrahēties no cilvēku straumēm, kas nemitīgi plūst uz visām pusēm. Prāga par nepietiekamu tūristu skaitu nudien nevar sūdzēties, drīzāk gluži pretēji – tūristu te ir tik daudz, ka vietējiem vairs vecpilsētā nav īsti vietas. Piemēram, 2016. gadā Prāgu apmeklējuši 7,07 miljoni tūristu, vēsta "Prague.tv", atsaucoties uz Čehijas Statistikas biroja datiem. Un tas – pilsētā, kurā ir aptuveni 1,4 miljoni iedzīvotāju (un vēl 2,2 milj., kas dzīvo otrpus Vltavai, Prāgas urbānajā daļā). Agrāk klusā tūrisma sezona bijusi novembris un decembris, bet, kopš terorisma draudu dēļ intensīvāks kļuvis Eiropas iekšējais tūrisms (un čehu Ziemassvētku tirdziņi ieguvuši pasaules slavu sava skaistuma dēļ), arī gada nogalē Prāgā tūristu ka biezs, pastāstīja mūsu gide Hanna. Viņa skaidro, ka vecpilsētā teju 95 % cilvēku ir tūristi, arī viss bizness te bāzēts uz viesiem: veikaliem ir krietni ilgāki darba laiki, cenas augstākas utt.

Protams, augošo interesi nedrīkst neizmantot, tādēļ tūrisma speciālisti un uzņēmēji izdomā aizvien jaunus veidus, kā piesaistīt un izklaidēt viesus jebkurā sezonā. Lūk, idejas, kā Čehijā nosvinēt 2018. gada atnākšanu. Starp citu, Prāga ir trešais iecienītākais ceļojumu galamērķis, kurā latvieši mīl sagaidīt jauno gadu.

Bet atgriezīsimies pie Ziemassvētku sajūtas, ko meklējam Prāgā. Teju uz katra stūra tūristu ielās virmo kanēlīgi salda smarža. Tā ir tik vilinoša, ka pat visrūdītākais saldumu nemīlētājs piestās un kaut uz mirkli paskatīsies, kas ir tas īpatnējais veidojums, kas, uztīts uz paresna kāta, griežas virs oglēm un gatavojas tieši garāmgājēju acu priekšā. Trdeļņiks, kā to sauc čehi. Avangardiska kanēļmaizīte latviešaprāt. Kārums no rauga mīklas, kas pēc cepšanas tiek apvārtīts cukurā un kanēlī, iegūstot viegli kraukšķīgu un karamelīgu "kažociņu". Kārumnieki var izvēlēties arī pildīto trdeļņiku – ar šokolādes un riekstu sviestu, ar saldējumu, ar visu kopā. Cukura koma garantēta!

Interesanti, ka, lai gan šis kārums Prāgā tiek cepts vai uz katra stūra, čehi to nemaz nesauc par savējo un reizēm pat piktojas, ka trdeļņiki tiek saistīti ar čehu virtuvi. Patiesībā tie nāk no Ungārijas, kur tos sauc skursteņkūkām. Lai kā arī būtu ar to piederību, tomēr no Prāgas ielu tirgotāju piedāvājuma skursteņkūkas jeb trdeļņiki nepazūd. Un cilvēki stāv rindās, lai izbaudītu šo saldo prieku!

Ja staigā pa parastajām tūristu ielām, Prāgā no Ziemassvētku sajūtas neizsprukt – šogad te darbojas vairāk nekā septiņi galvenie Ziemassvētku tirdziņi. Lielākie no tiem ir piecu minūšu pastaigas attālumā viens no otra – Vecpilsētas laukumā (Staroměstské náměstí) un Vāclava laukumā (Václavské náměstí), citi izvietojušies stratēģiski svarīgās vietās, kur pulcējas cilvēki – pie baznīcām, iepirkšanās centriem, galvenokārt metro staciju tuvumā. Tirdziņu sarakstu atradīsi, piemēram, "Pragueexperience" vai "Prague.eu".

Piedāvājuma ziņā tirdziņi cits no cita neatšķiras – pamatā cilvēki šurp ierodas, lai sagādātu prieku savai sirdij un vēderam. Ik uz soļa skan svētku dziesmas, mirdz gaismas virtenes, ik pa laikam ar priekšnesumiem uzstājas gan bērni, gan pieaugušie, gan vienkārši "dzīvās lelles", kas pelna naudu, izklaidējot tūristus. Bērnu priekam un izglītošanai – neiztrūkstošās Bētlemes ainiņas, kā arī lopiņi, kurus var paglaudīt, bet par simbolisku samaksu (20 kronām jeb aptuveni 80 centiem) – arī pabarot.

Ja laika ir vairāk un ar pašvērtējumu viss kārtībā, var ļauties karikatūrista zīmuļa un domas "lidojumam", lai 5 līdz 10 minūšu laikā tikt pie sava portreta. 24 eiro "par seju", grupām – atlaides.

Prāgas svētku tirdziņi nebūs vieta, kur gādāt Ziemassvētku dāvanas, drīzāk – vieta, kur atrast mirkli miera stresainajā un steidzīgajā pirmssvētku laikā, pačalot ar draugiem vai kolēģiem, iedzerot karstvīnu, medalu vai punšu, uzkožot kādu desiņu vai gaļas šķēli, kas nogriezta no rukša šķiņķa, kas turpat blakus gozējas uz iesma virs gailošām oglēm. Karstajiem dzērieniem izvēle itin pieklājīga, var izvēlēties gan karstās sulas, gan sarkano vai balto karstvīnu, gan medalu, gan punšu. Arī cenas itin demokrātiskas – no 40 līdz 70 kronām par glāzi (25 kronas ir apmēram 1 eiro). Interesanti, ka gan preču piedāvājums, gan cenas dažādos tirdziņos šķita aizdomīgi vienādas, it kā būtu kāda no augšas "izregulēti". Katrā ziņā ir skaidrs, ka tirgotāju piedāvājums visos tirdziņos būs vienāds, atšķirsies vien kultūras programma un centrālā egle.

Lai gan lielākais uzsvars tirdziņos ir uz vēderpriekiem, protams, būdiņās atrodami arī dažādi amatnieku darbi – rakstaini adījumi un tamborējumi, koka rotaļlietas un nieki interjeram, košas krūzes, čehu stikla darinājumi. Ja interesē Prāgas suvenīri, tad daudz plašāku piedāvājumu atradīsiet pastāvīgaji strādājošajos veikaliņos, kas vecpilsētā ir cieši līdzās cits citam.

Šogad tirdziņu galvenā tēma ir Prāgas vēsture. Koka būdiņu kores rotā dažādas pilsētas attīstībā un vēsturē nozīmīgas ainiņas un cilvēki – karaļi Kārlis IV, Rūdolfs II, rakstnieks Francs Kafka u.c. Ik gadu Vecpilsētas laukuma centrā atrodas skatu platforma, no kuras pārlūkot laukumā valdošo svētku kņadu. Šajā gadā tai piešķirts Sv. Vita katedrāles siluets.

Tiesa, jau minēto cilvēku pūļu dēļ gotisko skaistumu grūti novērtēt, ļaudis stāv rindā, lai uzkāptu uz platformas un noknipsētu pašbildi uz raibā svētku fona, pašam laukumam, godīgi sakot, īpašu uzmanību nemaz nepievēršot.

Turpat Vecpilsētas laukumā atrodas arī Prāgas galvenā egle – varenais koks šurp atceļojis no Čehijas centrālās daļas mežiem. Bagātīgi rotātā skaistule vakara stundās kļūst par vēl izteiksmīgāku laukuma rotu – pulksten 16.30 tiek ieslēgtas lampiņas un ik pa laikam egle pārvēršas par gaismas un klasiskās mūzikas šova galveno varoni.

Starp citu, šis ir viens no pēdējiem brīžiem, kad aplūkot slaveno tūristu magnētu – vecāko vēl strādājošo astronomisko pulksteni pasaulē, jo jau janvārī tas tikšot nodots restaurācijai un vēl neesot zināms, cik ilgs laiks tam būs nepieciešams, mums pastāstīja gide Hanna. 70 metrus augstais Rātsnama tornis jau ir "ietērpts" remonta sastatnēs.

Ko vēl aplūkot Prāgā, lasiet šajā rakstā. Pat, ja Prāgā būts neskaitāmas reizes, iesakām to izstaigāt kopā ar profesionālu gidu, kas pastāstīs un parādīs to, kam paskrietu garām. Protams, var ļauties izšķērdībai un izbraukt pa vecpilsētu retro auto vai zirga pajūgā, tomēr kārtīga trīs stundu pastaiga ar stāstu būs daudz vērtīgāka.

Bet, ja Ziemassvētku noskaņas un Prāgas tūristu pūļi nešķiet vilinoši, tad, lūk, šeit interesantāki apskates objekti Čehijā, kuros padomāt par cilvēka dzīvi.

Ziemassvētku tirdziņi Prāgā darbosies līdz pat 2018. gada 6. janvārim. Tie strādās arī Ziemassvētku vakarā, dienā, kā arī 1. janvārī, informē Prāgas tūrisma birojs.

