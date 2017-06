Foto: Nosvinēta Šmakovkas muzeja pirmā dzimšanas diena

Pagājušajā svētdienā Daugavpilī, Šmakovkas muzejā, ar jautriem pasākumiem un interesantām izdarībām noslēdzās muzeja viena gada jubilejas svinības, informē Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra.

Visas dienas garumā apmeklētājus izklaidēja postfolkloras grupa "Rikši". Daugavpils novada zemnieku saimniecības "Sēlija" saimnieki rīkoja šmakovkas darināšanas meistarklasi, kuras laikā muzeja telpās tika iedarbināts no stikla darināts šmakovkas aparāts. Pasākuma dienā muzeja apmeklētāji klātienē varēja apskatīt, kā no ķirbju vīna top stiprais latgaliešu dzēriens, un turpat to arī nogaršot. "Sēlijas" saimnieks Alberts Mendriķis stāstīja par šmakovkas darināšanas receptēm un gaitu. Pasākuma dalībnieki ar interesi vēroja dzēriena darināšanas procesu un klausījās stāstījumā, kā no litra vīna var iegūt 100 gramus šmakovkas.

Pasākuma apmeklētāji pirmo reizi varēja nogaršot šmakovkas saldējumu, ko gatavoja zinātkāres centra "Zinoo Daugavpils" saldējuma meistares. Muzejā tika noorganizēta ekskursija "Iepazīsti muzeja ekspozīcijas dārgumus!", kuras laikā varēja uzzināt par neparastiem eksponātiem, kas izvietoti ekspozīcijas stendos. Muzeja apmeklētājus izklaidēja viedā latgaliešu pareģotāja Latgalīšu čarauneica, kas zīlēšanas salonā pareģoja nākotni. Pasākuma laikā spēlēja koklētāja Ilona Stepiņa, un apmeklētāji kokles pavadībā vienojās kopīgā dziesmā.

Šajā dienā muzeju apmeklēja gan daugavpilieši, gan arī Latvijas, Krievijas un Lielbritānijas tūristi. 2016. gadā, kad Šmakovkas muzejs sāka darbu, to apmeklēja vairāk nekā 7600 interesentu, bet pirmajā darba gadā te paviesojušies jau vairāk nekā 10 tūkstoši interesentu no Latvijas un dažādām pasaules valstīm. Daugavpils Šmakovkas muzejs ir Latvijā lielākais muzejs, kas veltīts šim Latgales stiprajam grādīgajam dzērienam. Muzeja digitālajās ekspozīcijās ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību interaktīvi ir iespēja izzināt šmakovkas tapšanas procesu, kā arī aplūkot autentiskas un iespaidīgas ražošanas iekārtas. Līdztekus stāstam par dzēriena tapšanu, te ir izsmeļoša informācija par Latgales vēsturi, kas palīdz izprast reģiona vēstures svarīgākos posmus. Muzeja ekspozīcijām arī izglītojoša loma, jo tās sniedz informāciju par alkohola lietošanas sekām. Muzejā gan individuālajiem apmeklētājiem, gan grupām tiek piedāvāti gida pakalpojumi. Bez maksas ir audiogidi sešās valodās – latviešu, latgaliešu, krievu, angļu, vācu un lietuviešu.