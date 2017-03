Foto: 'Park Inn by Radisson' Rīgā atver divas jaunas viesnīcas

Vidējās klases viesnīcu zīmols "Park Inn by Radisson" 23. martā atklājis divas jaunas viesnīcas Rīgā: "Park inn by Radisson Residence Riga Barona" un "Park Inn by Radisson Riga Valdemara".