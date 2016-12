Neticamo skatu izdevies – sniegu Sahāras oranžajās smiltīs – izdevies iemūžināt amatierfotogrāfam Katimam Boučetatam. Pēdējo reizi sniegpārslas tuksnesī kritušas 1979. gada februārī, kad pilsētu piemeklējis neliels putenis.

"Visi bija aizkustināti, redzot neparasto parādību, jo pie mums snieg ļoti reti.Sniegs noturējās aptveni dienu, un tagad nokūst," Boučetata pastāstīja "Vida Press". Sniegs aptuveni pusstundu putinājis Alžīrijas dienvidos un paralizējis satiksmi plašā apkārtnē.

Ainsefrā, ko pierasts uzskatīt par pieturpunktu tuksnesī, atrodas 1078 metrus virs jūras līmeņa un to ieskauj Atlasa kalni. Tas, ka šajā vietā sniega bijis vairāk nekā Latvijā pašlaik, ir ļoti neperasti, jo Sahāra ir pasaules lielākais un karstākais tuksnesis, kas aizņem vairāk nekā deviņus miljonus kvadrātkilometrus Ziemeļāfrikā. Tur termometra stabiņš mēdz sasniegt pat +50 grādus pēc Celsija, bet nokrišņi ir ļoti reta parādība.

Tomēr, lai arī Āfrikā parasti ir karsts, kontinentā ir vietas, kur iespējams baudīt ziemas priekus un slēpošanu – piemēram, laižoties pa slaveno Kilimandžaro trasi, kur gan arī pēdējos gados klimata pārmaiņu dēļ sniega kļūst arvien mazāk.

Alžīrijā ir augsts terorisma draudu līmenis. Latvijas Ārlietu ministrija iesaka ievērot piesardzību, atrodoties vietās, kur pulcējas liels cilvēku skaits, kā arī ievērojamu tūrisma apskates objektu tuvumā.

Ņemot vērā mainīgo drošības situāciju valstī, Ārlietu ministrija stingri iesaka ceļotājiem atturēties no braucieniem uz valsts reģioniem, kas robežojas ar Mali un Nigēru (ietver teritoriju 450 km attālumā līdz robežai), kā arī Mauritāniju, Lībiju un Tunisiju (ietver teritoriju 100 km attālumā līdz robežai). Tāpat nav ieteicams apmeklēt Tamanrāsetas (Tamanrasset), In Amenesas (In Amenas), Tindūfas (Tindouf) pilsētas, kā arī administratīvos apgabalus Bū Merdāsu (Boumerdès), Būīru (Bouira), Tīzī Vuzū (Tizi Ouzou). Ja nepieciešams doties uz Tamanrāsetas un In Amenesas pilsētām, ieteicams izmantot aviosatiksmi.

Ieteicams arī citur iespēju robežās pārvietoties ar lidmašīnu, kā arī izvairīties no nakts pārbraucieniem, īpaši lauku apvidos, kur joprojām saglabājas augsts uzbrukumu, zādzību un cilvēku nolaupīšanas risks.

Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem ieceļošanai Alžīrijā ir jānoformē vīza. Informāciju par vīzu saņemšanas kārtību var saņemt Latvijā akreditētajā Alžīrijas vēstniecībā Polijā, Varšavā.