Foto: Vaivaru pludmalē piezemējas krāsainie paraplāni

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 25. un 26. augustā, Jūrmalas debesis izkrāsoja paraplāni – Vaivaru pludmalē norisinājās paraplanierisma precizitātes piezemēšanās sacensības "Z-Accuracy Cup". Sacensībās startēja 26 piloti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Francijas. Pirmo reizi paraplanierisma 70 gadus ilgajā vēsturē Eiropas līmeņa piezemēšanās precizitātes sacensības norisinājās Jūrmalā, pastāstīja Irina Sietiņa no "Z-Pilots I".

Paraplānus ievilka ar speciālu, uz zemes novietotu vinču, tādēļ šim nolūkam tika ierobežota pludmale 400 metru garumā, atstājot joslu pie jūras, kur pulcējās pasākuma apmeklētāji, līdz ar to pilotu startēšana un piezemēšanās elektroniskajā mērķī bija visiem labi saskatāma. Pasākumu visas sacensību dienas garumā apmeklēja ap 1000 cilvēku. Ņemot vērā, ka paraplāni tika pacelti 180 metru augstumā, to lidojums bija vērojams no vairākām Jūrmalas pludmalēm.

Kopumā sacensību rezultāti ir ļoti iepriecinoši. Latvijas komanda "Z-Pilots I" izcīnīja pirmo vietu komandu ieskaitē, savukārt kopvērtējumā attiecīgi 2. un 3. vietu uz goda pjedestāla ieņēma Krišjānis Sietiņš un Edijs Gašpuitis. Pirmo vietu kopvērtējumā ieguva Jurius Jakovlevas no Lietuvas. Sieviešu konkurencē varam lepoties ar Inesi Šubēvicu no Latvijas, kura ieguva godpilno 2. vietu, tikai par 421 centimetru atpaliekot no 2013. gada pasaules čempiones lietuvietes Jolantas Romanenko.

Cīņa par medaļām izvērtās spraiga. Katrs pilots izlidoja piecas reizes. Katru reizi, pilotiem piezemējoties elektroniskajā mērķī, tiesneši mērīja piezemēšanās attālumu no mērķa centra, kas veidoja lidojuma rezultātu 0 – 500 cm. Jo tuvāk centram, jo mazāka kļūda; jo mazāka kļūda, jo lielāka iespēja nokļūt uz goda pjedestāla. Sacensībās katram centimetram bija nozīme – pirmo un otro vietu šķīra vien četri centimetri.

Foto: Z-Pilots

Sacensībās pilotus un skatītājus pārsteidza "AcroLineParagliding" latviešu pilota @Vlad pilotāžas triki ar dūmsveci. Pat neprofesionālam skatītājam bija skaidrs, ka tas, ko darīja Vlads, ir daudzu treniņlidojumu rezultāts, savukārt sporta eksperti lidojumu atzina par precīzu un drošu.

Sacensības Latvijas paraplanierisma vēsturē tiks ierakstītas arī ar to, ka pirmo reizi tika izpildīta piezemēšanās uz plosta Jūrmalā, ko veica pilote Laura Vaivode. Testa lidojums tika izpildīts veiksmīgi. Iepriekš šāds lidojums tika veikts akrobātikas sacensībās Salaspilī 2012. gadā.

Latvijā paraplanierisms kļūst arvien populārāks, lidošanas klubu skaits Latvijā pēdējos gados ir audzis. Pasākumā piedalījās pārstāvji no tādiem klubiem kā "Ultra", "Paraglidingistheway.com", "Babītes aviolīnijas", "Adrenalīns.lv" un "Z-pilots". Visos šajos klubos darbojas pieredzējuši piloti, kuri savā pulkā labprāt pieņem jaunus pilotus un veic lidojumus tandēmā visā Latvijā.