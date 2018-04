Foto: Zilo zvaniņu 'jūra' Beļģijas dižskābaržu mežā

Savvaļas pulkstenītes ik gadu aprīļa vidū mežu (Hallerbos) netālu no Beļģijas pilsētas Halles pārvērš zilā ziedu jūrā. Vietējie to pat iesaukuši par zilo mežu, un ik gadu pavasarī to steidz apskatīt tūkstošiem cilvēku.

Gleznainais dižskābaržu mežs plešas vairāk nekā 550 hektāru platībā starp Flandriju un Valoniju, 30 minūšu brauciena attālumā uz dienvidiem no Briseles. Foto: Reuters/Scanpix Īpaši burvīgi zilais mežs izskatās rītausmā – šajā dienas laikā apkārtne ir ietīta pirmo saules staru gaismā un rīta migla vēl vairāk pastiprina meža noslēpumaino un sirreālo atmosfēru. Lai sajustu meža patieso burvību, tas jāapmeklē agri no rīta vai vakarā, kad pulkstenīšu smarža ir visspēcīgākā. Meža teritorijā ziedu plūkšana ir aizliegta. Halles mežs ir reģiona galvenais apskates objekts - ne tikai pāris nedēļas pavasarī, bet arī pārējā gada laikā. Kādreiz "Hallerbos" bija daļa no Eiropā lielākā dižskābaržu meža, kas stiepās cauri Briseles dienvidu daļai. Pirmā pasaules kara laikā mežs tika izpostīts, taču vairāki senie ozoli un dižskābarži karu pārcieta un līdz pat šai dienai aug meža masīvā. Pēc kara tika izveidota vietējās teritorijas apstādīšanas programma, kuras rezultātus iespējams novērot Hallerbosā. Foto: Reuters/Scanpix Līdz krāšņajam Beļģijas apskates objektam iespējams nokļūt ar autobusu, braucot no Briseles dzelzceļa stacijas līdz mežam tuvākajai pieturvietai – Dvorpa. Mežs atrodas aptuveni trīs kilometru attālumā no šī ciema centra. Tā kā pavasaris var būt dažāds, vietējā Halles informācijas centra (tel 0032/ 2 356 42 59) darbinieki jau pieraduši pavasarī saņemt zvanus ar jautājumu, vai mežā jau zied zilās puķītes. Tāpat informācija par šo jautājumu vienmēr tiek publicēta mājaslapā Hallerbos.be. Ko vēl apskatīt Beļģijā, lasi šeit. Arī Rīgā, Lielajos kapos, pašlaik paveras līdzīga aina. Vairāk lasi šeit.