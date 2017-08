Gandrīz par trešdaļu pieaudzis tūristu skaits Jūrmalā

Saskaņā ar jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem tūristu skaits Jūrmalā šī gada pirmajā pusgadā pieaudzis par 30,35 procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu. Latvijā kopumā tūristu skaita pieaugums šī gada pirmajos sešos mēnešos ir bijis 8,6 procenti. Jūrmala no visām Latvijas pilsētām joprojām bijusi otrs iecienītākais galamērķis gan ārvalstu tūristu, gan Latvijas tūristu vidū, skaidro Zane Leite, Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.

Pirmajā pusgadā 39 procenti no kopējā tūristu skaita veido viesi no Latvijas, un 61 procents – no ārvalstīm. Ziemas mēnešos Jūrmalas naktsmītņu piedāvājumu vairāk izmantojuši vietējie tūristi, bet līdz ar pavasara un vasaras tuvošanos kūrortpilsētā palielinājies ārvalstu tūristu īpatsvars. Lielāko ārvalstu tūristu daļu veido viesi no Krievijas, Lietuvas un Igaunijas, kam seko Vācija, Baltkrievija, Somija, Uzbekistāna un Zviedrija.

Analizējot pilsētas viesu sadalījumu pa valstīm, lielākais pieaugums vērojams no Vācijas – viesu skaits no šīs valsts dubultojies. Ievērojams tūristu skaita pieaugums bijis arī no Izraēlas (+66%), Zviedrijas (+59%), Latvijas (+34%), Lielbritānijas (+31%), Lietuvas (+30%), Polijas (+30%), Krievijas (+23%) un Norvēģijas (+15%).

"Pieaugums vērojams no tām valstīm, kurās esam mērķtiecīgi veikuši tūrisma mārketinga aktivitātes, prezentējot Jūrmalas piedāvājumu. Krasais Vācijas tūrisma tirgus pieaugums skaidrojums ar kūrortārstniecības programmu konkurētspēju kvalitātes, pakalpojumu dažādības un cenu līmeņa ziņā. Šos pakalpojumu Jūrmalas kūrorta ārstniecības iestādēs izmanto arvien vairāk Vācijas senioru. Savukārt viesu skaita pieaugumu no Izraēlas un Lielbritānijas ir sekmējusi jaunu tiešo avioreisu atklāšana," skaidro Gunta Ušpele, Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma nodaļas vadītāja. "Lielākoties tūristi izvēlas Jūrmalu, lai izmantotu Jūrmalā piedāvātos kūrortārstniecības un spa pakalpojumus, kā arī konferenču un semināru rīkošanas iespēju dēļ."

No kopējā valstī uzņemto ārvalstu tūristu skaita Jūrmalu par savu galamērķi izvēlējušies 7,4%, tādējādi Jūrmala ir otrs populārākais ārvalstu tūristu galamērķis pēc Rīgas. Arī Latvijas tūristu vidū Jūrmala bijusi otrais iecienītākais galamērķis. No visiem Latvijas tūristiem, kas ceļojuši ziemas periodā pa Latviju, Jūrmalu izvēlējušies 8,6 procenti. Par tūrisma rādītājiem šī gada otrajā ceturksnī lasiet šeit.

Statistikas dati apkopoti no 60 Jūrmalas tūristu mītnēm ar kopējo vietu skaitu 6913. Vislielākais noslogojums šajā laika periodā bija kūrorta rehabilitācijas centros, kūrortviesnīcās un viesnīcās. Kopumā Jūrmalā tūristi uzturējušies aptuveni 2,8 diennaktis, valstī – vidēji 1,8 diennaktis.