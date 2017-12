Gardumi, instalācijas un radošās darbnīcas jeb Kā Valmiera gatavojas Ziemassvētkiem

Iesākoties adventes laikam, daudzās Latvijas pilsētās sācies oficiālais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un arī skaistā Valmiera nav izņēmums. Gaidot gada gaišākos svētkus, pilsētas iedzīvotāji un viesi sestdien, 9. decembrī tiek aicināti uz Ziemassvētku tirdziņu, taču, sākot no 21. decembra, apskatīt gaismas instalācijas un veidot eglītes rotājumus.

Lustīga, garšīgi smaržojoša un iedvesmojoša noskaņa 9. decembrī no pulksten 10 līdz 15 valdīs Valmieras rātslaukumā un pils teritorijā – tur norisināsies Ziemassvētku tirdziņš. Amatnieki un mājražotāji būs parūpējušies gan par papildinājumu svētku galdam, gan sirdi un ķermeni sildošām dāvaniņām. Piparkūkas, ogas, sieri, karstie dzērieni, sukādes, gaļas izstrādājumi, dažādu šķirņu sieri – katrs varēs atrast sev piemērotāko Ziemassvētku garšu buķeti.

Savukārt Valmieras muzeja Izstāžu namā no pulksten 12 ziemas saulgriežiem ceļu "iedimdinās" folkloras kopa "Dimzēns" no Jelgavas. Tā būs lieliska iespēja iepazīties ar Zemgales novada īpašajām saulgriežu dziesmām, turklāt viesi no Jelgavas, atbalstot izstādi "Mana tautastērpa ceļš", rādīs savus tautastērpus.

Kad tīruma darbi bija apdarīti, ļaudis varēja atvilkt elpu, stāstot teikas un pasakas, minot mīklas, strādājot rokdarbus un pošoties svētkiem. Ziemassvētku vakars senčiem bija brīnumu laiks, kad atdzīvojas koki un mājlopi sāk runāt cilvēka balsī, stāstot nākotni. Tas bija cerību laiks, kad šķita, ka viss, par ko sapņo, var kļūt par īstenību. Lai gan šogad izstāžu tehniskais risinājums diktē savus noteikumus un Jaunā gada naktī muzeja Izstāžu nama durvis būs slēgtas, brīnumainu noskaņu ikviens varēs piedzīvot, aplūkojot gaismas veidotus rakstus Valmieras pils iekšpagalmā.

No 21. decembra līdz Zvaigznes dienai Valmieras pils iekšpagalms, līdzīgi kā senču ticējumos, iemirdzēsies gaismās – būs skatāma instalācija "Gaismas raksti" – pils dārzā atdzīvosies koki un katru vakaru no pulksten 17 līdz 21 skanēs Ziemassvētku mūzika.

Ziemas saulgrieži tiks sagaidīti ar dziesmām, rotaļām, ticējumu teikšanu un laba vēlējumiem – 21. decembrī pulksten 19 Valmieras muzejs šo īpašo vakaru aicina pavadīt kopā ar muzeja tradīciju kopu "Griezes".

Sirsnīgākās dāvaniņas ir pašu veidotas, tāpēc jau no 21. novembra Valmieras muzejā norisinās radošā darbnīca "Eglītes rota". Apmeklētāju grupas aicinātas piedalīties nodarbībās, mācoties veidot īpašus Ziemassvētku eglītes rotājumus. Skolēnu grupām, iepriekš piesakoties, piedāvāta arī izglītojoša programma ar ziemas saulgriežu rituāliem un piparkūku darbnīcu.

Ziemassvētki ir īpašs laiks, kas aicina pierimt, būt kopā ar mīļajiem, izbaudīt īpašo noskaņu un ar labām domām sagaidīt gaismas atnākšanu.