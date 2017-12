Gatavojoties Austrālijas ekspedīcijai, motoceļotāji pilda skolēnu uzdevumus Latvijā

Iejūtoties brīvskolotāju režīmā, motoekspedīcijas "2 Rati 2 Kontinenti" dalībnieki Mārtiņš Sils un Ģirts Vilnis devās skolēnu uzdevumu izpildes braucienā, kura laikā arī praktizēja savas operatoru prasmes, kuras pielietot Austrālijā.

Ekspedīcija "2 Rati 2 Kontinenti", kurai starts tiks dots 2018. gada februārī, vedīs caur Austrāliju un Āziju atpakaļ uz Latviju. Skolēni tās dalībniekiem varēja uzdot uzdevumus, ko ceļā atklāt un izpildīt. Bet, gatavojoties šim braucienam, dalībnieki pildīja uzdevumus tepat Latvijā.

Brīvskolotāji dod skolēniem līdz šim nebijušu iespēju piedalīties ceļojumā ar tālvadību, to plānojot un gatavojot ceļotājiem uzdevumus, kas izpildāmi konkrētajās valstīs. Par uzdevumu izpildi motociklisti ziņo, filmējot, fotografējot un uzturot nepārtrauktu kontaktu ar skolēniem, pat esot tālu prom. Pēc atgriešanās aktīvāko skolu skolēnus brīvskolotāji apciemo personīgi, daloties stāstos par piedzīvoto. Papildus tam brīvskolotāji veido arī video jautājumus Latvijas televīzijas raidījumam "Gudrs, vēl gudrāks".

Foto: "2 Rati 2 Kontinenti"

Šoreiz tika jaunatklātas apskates vietas un satikti skolēni Pierīgā – Berģos, Garkalnē un Upesciemā, uz kurieni brīvskolotājus sūtīja Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēni.

Rosība tur sākas tad, kad ir kārtīgi uzsalis, tomēr Garkalnes autotrases saimnieks Jānis Lepsis ar dēlu brīvskolotājiem ļāva izpildīt uzdevumu – sacensties trases izbraukšanā uz ātrumu. Trasē devās arī ekspedīcijas līdzdalībnieks – drons. Pie moču stūres abi braucēji jūtas kā zivis ūdenī, bet dronu izmantot savā labā vēl jāmācās. Visas dienas laikā Ģirts un Mārtiņš viens otru filmēja, pierodot pie šīm lomām, lai, jau esot Austrālijā, veidotu veiksmīgus video materiālus par ekspedīcijas norisi. Papildus tam, uz vienas no ķiverēm tika uzlikta "Garmin Virb 360" kamera, kura veido visaptverošus kadrus, ar kuriem īpaši iespaidīgi izskatās braukšanas laikā filmētie materiāli.

Garkalnes pagasta mistēriju – zaļo vārnu sastapt neizdevās. Ar zaļo krāsu negāja spīdoši arī vardes meklēšanas uzdevumā pie Mašēnu ezera. Tas beidzās ar Ģirta izmisumā izkliegtu secinājumu par to, ka novembrī visas vardes jau guļ! Lai iekļūtu Berģu muižā, kurā šobrīd atrodas skola, tika satikts tās saimnieks Edmunds Krampāns. Izskaitījuši kāpņu pakāpienus, brīvskolotāji interesējās, kā tur ir ar to, ko rakstīja skolēni – ka šī skola sākotnēji dēvēta par Mārtiņskolu. Edmunds par to dzirdēja pirmo reizi. Vai skolēni gribējuši pielabināties brīvskolotāju kustības pamatlicējam Mārtiņam Silam un to izdomājuši? Drīzāk gan viņi būs paši pamatīgi izzinājuši skolas vēsturi!

Foto: "2 Rati 2 Kontinenti"

Pateicoties mazdēla Adriana Zvana ieteikumam, brīvskolotāji devās ciemos pie viņa vectēva – Andra Zvana. Reiz trenējis VEF basketbola komandu, tagad Zvans nopietni aizraujas ar golfa spēli. Viņa paša treniņu laukumā brīvskolotāji pirmo reizi iepazinās ar golfa spēli un vienbalsīgi atzina, ka no malas tas izskatās daudz vienkāršāk. Beigās gan Mārtiņam, gan Ģirtam izdevās pāris veiksmīgi sitieni, tomēr, lai izaugtu līdz Andra līmenim, treniņos būtu jāpavada viss ekspedīcijai paredzētais laiks.

Tikmēr noslēdzies skolēnu uzdevumu konkurss par Austrāliju. Jau zināms, ka Austrālijā brīvskolotājiem būs jāapglezno bumerangs, jāsacenšas ananasu ēšanā, jāuzzīmē grafiti, jārod iespēja satikties ar sālsūdens krokodilu un daudz kas cits.

Šis ceļojums no Austrālijas uz Latviju ir triloģijas noslēguma daļa iepriekš notikušajām moto ekspedīcijām "2 Rati 2 Ragi" un "2 Rati 2 Amerikas". Tieši pirmās ekspedīcijas laikā 2015. gadā, kas veda no Labās cerības raga līdz Nordkapam, radās "Divu ratu bīvskolotāju" kustība ar aizsācējiem, motociklistiem un ceļotājiem – Andžu Ūbeli un Mārtiņu Silu. Toreiz brīvskolotāju izsludinātajam konkursam tika iesūtīti ap 200 uzdevumiem, bet pēc gada, dodoties nākamajā ekspedīcijā, jau vairāk nekā 600.