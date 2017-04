Ģimenes aicinātas piedalīties putnu iepazīšanā pie gleznainā Engures ezera

"Putnu ABC" notiks Engures ezera dabas parkā, kur ir speciāls putnu pētnieku, ornitologu, centrs. Speciālisti pavasaros parkā novēro vairāk nekā 80 atšķirīgas putnu sugas. Programmas gaitā varēs ieatpazīt putnus gan pie jūras, gan mežā, gan blakus ezeram. Apmācību viducī būs laiks atpūtai un pusdienām pie Engures ezera, kur iespējams ar savām acīm redzēt kā dzīvo savvaļas zirgi un tauru govis.

Foto: DELFI

"Putnu ABC" četru stundu programmu vadīs biedrības dibinātājs Arvis Ozoliņš, kurš apmācību programmu ir izstrādājis, izmantojot gūto pieredzi Latvijas Ornitologijas biedrības un Norvēgijas Nūrtrendelāgas Universitātes koledžas trīs mēnešu kursos dabā.

Pasākums plānots pārgājiena veidā gar jūru, ezeru un cauri mežam, aptuveni astoņi kilometri. Grūtības pakāpe ir vidēja. Temps – lēns, zinātkārs. Pārgājiena laikā dalībnieki saņems speciāli sagatavotus uzdevumus, kuru mērķis būs atpazīt un iegaumēt dažādus putnus pēc to izskata vai balss. Grupas lielums 10-15 dabas draugi. Dalības maksa 13 eiro, bet, piesakoties vismaz 10 dienas iepriekš, 10 eiro. Jaunieši tiek aicināti piedalīties bez maksas.

"Putnu ABC" pēdējais uzsaukums ir svētdien, 7. maijā, no pulksten 15 līdz 19. Dažas brīvas vietas ir arī aprīļa grupās:

1) sestdien, 29. aprīlī, no pulksten 9.20 līdz 13.20;

2) sestdien, 29. aprīlī, no pulksten 15 līdz 19;

3) svētdien, 30. aprīlī, no pulksten 9.20 līdz 13.20;

4) svētdien, 30. aprīlī, no pulksten 15 līdz 19.

Engures ezera dabas parks atrodas aptuveni 80 km no Rīgas. Pulcēšanās notiek autobusu pieturā Bērzciems attiecīgi pulksten 9 rīta grupai un 15 vakara grupai. "Putnu ABC" sākums un beigas ir saskaņotas ar autobusu grafiku no Rīgas. Bērzciemā ērti var nokļūt ar autobusu no Rīgas, autobusi iziet attiecīgi pulksten 7.30 rīta grupai un 13.15 vakara grupai. Autobusi atpakaļ Rīgas virzienā iziet attiecīgi 14.22 rīta grupai un 19 vakara grupai. Iespējams piebiedroties ar savu auto un atstāt to autobusu pieturā "Bērzciems".

Pieteikties "Putnu ABC" var, rakstot uz e-pastu Arvis.Ozolins@gmail.com vai zvanot biedrībai pa telefonu 29372787. Vairāk informācijas – biedrības mājaslapā www.dabasdraugi.lv vai rakstot e-pastā.

Informācija par to, kā labāk sagatavoties "Putnu ABC", ko ņemt līdzi un kā ģērbties, tiks nosūtīta reģistrētiem dalībniekiem e-pastā. Nākamie "Putnu ABC" notiks 2018. gada pavasarī.

Biedrība "Dabas draugi" ir brīvprātīga jauniešu organizācija, kuras dibināšanu ir iedvesmojusi Skautu kustība.