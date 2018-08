Gulbenē sacensībās noskaidros, kas ir ātrāks – bānītis vai velobraucējs

Gulbenes veloklubs "VeloRīts" sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības aģentūru "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" un Alūksnes novada pašvaldību 25. augustā organizē velosacensības "Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku". Starts tiks sākts kopā ar Gulbenes-Alūksnes bānīti, lai finišā noskaidrotu, kas ir ātrāks – vilciens vai velobraucējs.

Šogad sacensību starts pulksten 11 notiks Alūksnes dzelzceļa stacijā (Jāņakalna ielā 52) un dalībniekiem būs jāveic 49 kilometrus garš maršruts līdz Gulbenes dzelzceļa stacijai (Dzelzceļa iela 8). Ja šī distance ir par garu, tad ikviens tiek aicināts piedalīties tautas braucienā, veicot 14 kilometrus garu distanci maršrutā Stāmeriena – Gulbene. Starts pulksten 12.10 notiks no Stāmerienes stacijas, finišējot Gulbenes dzelzceļa stacijā.

Velobraucējiem pa dažāda seguma ceļiem, kas vedīs caur ciemiem, gar upes krastiem un mazām takām netālu no sliežu ceļa, vajadzēs būt ātrākiem par slaveno Gulbenes-Alūksnes šaursliežu vilcienu – bānīti, kas savu ierasto ceļu veiks ar tvaika lokomotīvi "Ferdinands" priekšgalā. Pasākumu vadīs un velobraucējus uzmundrinās Pauls Timrots.

Piedalīties sacensībās aicināts ikviens – profesionālis un amatieris, ģimenes un draugu kompānijas, kas ir aktīva brīvā laika pavadītāji un vēlas iepazīt Alūksnes un Gulbenes novada apkārtni neierastā veidā.

Dalībnieki var reģistrēties sacensībām www.velorits.lv līdz 21. augusta pulksten 23.59. Distancei no Alūksnes līdz Gulbenei var piedalīties dalībnieki no 14 gadu vecuma, bet tautas distancē – no 10 gadu vecuma. Biedrības "VeloRīts" mājaslapā arī atradīsiet sacensību nolikumu, informāciju par dalības maksu, karti un drošības noteikumus.

Aicinām ikvienu izaicināt tvaiku un doties drosmīgā velobraucienā, lai noskaidrotu, kurš ir ātrāks – vilciens vai velobraucējs?

Sacensību organizatori informē, ka pasākums tiks filmēts un fotografēts, un materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

