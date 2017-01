Pašlaik Latvijai ir bezvīzu režīms ar 107 valstīm un teritorijām, kas paredz Latvijas pilsoņu ceļošanu uz tām, ja ceļojuma mērķis ir īslaicīga privāta vizīte vai tūrisms. "Valstu un teritoriju saraksts, uz kurām Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi var doties bez vīzas vai, iepriekš saņemot ieceļošanas atļauju, ir pieejams Ārlietu ministrijas mājaslapā. Ceļojot uz valstīm, kas nav iekļautas sarakstā, ir savlaicīgi jānoformē vīza. Dodoties uz ārzemēm, Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments iesaka iegādāties ceļojumu apdrošināšanu, kas sedz repatriācijas (transportēšanas) izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā, reģistrēties Konsulārajā reģistrā. Apraksts, kā arī viedtālrunī lejuplādēt Ārlietu ministrijas mobilo aplikāciju "Ceļo droši". Attiecībā uz izskanējušo informāciju par to, ka Baltkrievija plāno atcelt vīzu režīmu īslaicīgiem ceļojumiem ar vairākām valstīm, tostarp Latviju, mājaslapā ievietosim, tiklīdz tiks saņemts oficiāls apstiprinājums no Baltkrievijas Ārlietu ministrijas," pastāstīja Ārlietu ministrijas Konsulārās palīdzības nodaļas 1. sekretāre Diāna Eglīte.

Lūk, karte, kur redzams, kurp Latvijas valsts pilsoņi var ceļot bez vīzas, bet, kur pastāv kādi noteikumi ieceļošanai vai vajadzīga vīza.

Kā skaidro Konsulārajā departamentā, visbiežāk problēmas rodas pašu ceļotāju nezināšanas vai neuzmanības dēļ, un no šīm situācijām parasti varētu izvairīties, vienkārši painteresējoties par ceļojuma galamērķi un norisēm tur. Noteikti jāpārliecinās, vai iebraukšanai valstī, kurp ceļosiet, nav nepieciešama vīza, un, ja ir, tad, kā un kur to var nokārtot. "Nesen bija gadījums, kad grupa cilvēku devās uz Kubu, iepriekš nepārbaudot, kā var saņemt Kubas vīzas, un domāja, ka to varēs nokārtot uz robežas, jo viņi ir Eiropas Savienības pilsoņi. Bet Kubas vīzas uz robežas saņemt nevar. Bija jālido atpakaļ…" iepriekš stāstīja Konsulārā departamenta direktore Guna Japiņa. Vairāk lasiet šeit.

Tomēr nav nepieciešams doties pat uz ļoti tāliem vai eksotiskiem galamērķiem, lai saskartos ar nepieciešamību kārtot vīzu. Ja par to, ka, braucot uz Krieviju, nepieciešama vīza, visi vairāk vai mazāk ir informēti, tad daudzi nezina, ka, neraugoties uz to, ka Grenlande un Fēru salas ir iekļautas Dānijas sastāvā, kas ir Eiropas Savienības un Šengenas zonas dalībniece, abām autonomajām teritorijām ir sava imigrācijas politika, kuru regulē Dānijas Imigrācijas dienests. Vairāk lasiet Dānijas Ārlietu ministrijas mājaslapā. Savukārt daudzi ir pārsteigti, ka Latvijas pilsoņiem vīza nav nepieciešama ceļošanai uz Austrumtimoru, Barbadosu, Jaunzēlandi, Maurīciju un citām eksotiskām valstīm, tāpat arī, braucot uz ASV, Kanādu vai Austrāliju, bet ceļotājiem pirms brauciena uz šīm lielvalstīm jāreģistrējas.

Tāpat jāsaprot, ka līgumi par bezvīzu ieceļošanas kārtību paredz, ka valstī drīkst ieceļot un uzturēties bez vīzas, ja ceļojuma mērķis ir īslaicīga privāta vizīte vai tūrisms. Ja valstī plānots uzturēties, lai mācītos vai strādātu, jau iepriekš ir jānoformē vīza attiecīgās valsts vēstniecībā.